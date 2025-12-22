https://sarabic.ae/20251222/أكثر-من-40-ألف-مهاجر-يصلون-إلى-بريطانيا-عبر-القنال-الإنجليزي-منذ-بداية-2025-1108446155.html
أكثر من 40 ألف مهاجر يصلون إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي منذ بداية 2025
أفادت تقارير إعلامية، بأن أكثر من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة من خلال القنال الإنجليزي منذ مطلع عام 2025، نقلًا عن بيانات لوزارة... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T00:58+0000
بريطانيا
العالم
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد المهاجرين الذين عبروا القنال حتى الآن بلغ 41,455 شخصًا، مشيرة إلى تسجيل رقم قياسي يوم السبت الماضي بوصول أكثر من 800 مهاجر في يوم واحد.ويظل الرقم القياسي السنوي الأعلى مسجلًا في عام 2022، عندما وصل عدد المهاجرين إلى 45,755 شخصًا.تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، رغم الإجراءات الأمنية والتشريعية المشددة.وكانت وزارة الداخلية قد وصفت أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القوارب بأنها "مخزية"، مؤكدة أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات إضافية للحد من هذه الظاهرة، وسط جدل سياسي داخلي حول سياسات الهجرة واللجوء، وتعاون لندن مع دول أوروبية، خاصة فرنسا، لمكافحة شبكات التهريب.
2025
00:20 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 00:58 GMT 22.12.2025)
أفادت تقارير إعلامية، بأن أكثر من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة من خلال القنال الإنجليزي منذ مطلع عام 2025، نقلًا عن بيانات لوزارة الداخلية البريطانية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد المهاجرين الذين عبروا القنال حتى الآن بلغ 41,455 شخصًا، مشيرة إلى تسجيل رقم قياسي يوم السبت الماضي بوصول أكثر من 800 مهاجر في يوم واحد.
وأوضحت الصحيفة أن شهر ديسمبر يُعد عادةً الأقل نشاطًا في محاولات العبور بسبب الطقس البارد والظروف الجوية القاسية، إلا أن يوم 20 ديسمبر شهد أعلى عدد من الوافدين منذ أوائل أكتوبر.
ويظل الرقم القياسي السنوي الأعلى مسجلًا في عام 2022، عندما وصل عدد المهاجرين إلى 45,755 شخصًا.
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، رغم الإجراءات الأمنية والتشريعية المشددة.
وكانت وزارة الداخلية قد وصفت أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القوارب بأنها "مخزية"، مؤكدة أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات إضافية للحد من هذه الظاهرة، وسط جدل سياسي داخلي حول سياسات الهجرة واللجوء، وتعاون لندن مع دول أوروبية، خاصة فرنسا، لمكافحة شبكات التهريب.