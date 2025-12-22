https://sarabic.ae/20251222/أكثر-من-40-ألف-مهاجر-يصلون-إلى-بريطانيا-عبر-القنال-الإنجليزي-منذ-بداية-2025-1108446155.html

أكثر من 40 ألف مهاجر يصلون إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي منذ بداية 2025

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية، بأن أكثر من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة من خلال القنال الإنجليزي منذ مطلع عام 2025، نقلًا عن بيانات لوزارة... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن عدد المهاجرين الذين عبروا القنال حتى الآن بلغ 41,455 شخصًا، مشيرة إلى تسجيل رقم قياسي يوم السبت الماضي بوصول أكثر من 800 مهاجر في يوم واحد.ويظل الرقم القياسي السنوي الأعلى مسجلًا في عام 2022، عندما وصل عدد المهاجرين إلى 45,755 شخصًا.تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، رغم الإجراءات الأمنية والتشريعية المشددة.وكانت وزارة الداخلية قد وصفت أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القوارب بأنها "مخزية"، مؤكدة أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات إضافية للحد من هذه الظاهرة، وسط جدل سياسي داخلي حول سياسات الهجرة واللجوء، وتعاون لندن مع دول أوروبية، خاصة فرنسا، لمكافحة شبكات التهريب.

