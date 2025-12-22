https://sarabic.ae/20251222/بوتين-لدى-روسيا-وأرمينيا-خطط-جيدة-للتعاون-في-قطاع-الطاقة-بما-في-ذلك-الطاقة-النووية-1108464046.html
بوتين: لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "لدينا خطط جيدة، لقد ناقشنا بالفعل موضوع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية. لن نخوض في التفاصيل الآن، ولكن هناك إمكانية للمناقشة والحوار".
بوتين: لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "لدينا خطط جيدة، لقد ناقشنا بالفعل موضوع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية. لن نخوض في التفاصيل الآن، ولكن هناك إمكانية للمناقشة والحوار".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي الأحد والاثنين 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة من اللقاءات الإقليمية المهمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مع قادة دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال الكرملين في بيان: "في 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، سيشارك فلاديمير بوتين، في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى واجتماع غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ".
وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين، يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.
وشهدت مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.