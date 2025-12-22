https://sarabic.ae/20251222/بوتين-لدى-روسيا-وأرمينيا-خطط-جيدة-للتعاون-في-قطاع-الطاقة-بما-في-ذلك-الطاقة-النووية-1108464046.html

بوتين: لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه لدى روسيا وأرمينيا خطط جيدة للتعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "لدينا خطط جيدة، لقد ناقشنا بالفعل موضوع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية. لن نخوض في التفاصيل الآن، ولكن هناك إمكانية للمناقشة والحوار".وقال الكرملين في بيان: "في 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، سيشارك فلاديمير بوتين، في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى واجتماع غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ".وشهدت مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.

