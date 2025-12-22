https://sarabic.ae/20251222/ترامب-الولايات-المتحدة-تبني-ما-يصل-إلى-25-سفينة-حربية-من-فئة-جديدة-1108474989.html

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبني ما يصل إلى 25 سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الأمريكية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

ترامب: نبني ما يصل إلى 25 سفينة حربية من فئة جديدة

وقال ترامب في كلمة له من مقر إقامته مار-أ-لاجو، بولاية فلوريدا: "سنبدأ فورًا بأول سفينتين، ثم بسرعة كبيرة، أعتقد، سنواصل بما يصل إلى ثماني سفن أخرى، ومن ثم في النهاية، وبسرعة نسبية، سيكون لدينا في المجموع من 20 إلى 25 سفينة. وسنحدد ذلك لاحقًا".وأضاف ترامب: "ستكون السفن مزودة بمدافع وصواريخ على أعلى مستوى. كما سيكون هناك أسلحة فرط صوتية، والكثير من الأسلحة الفرط صوتية الحديثة، ومدفع سكك كهربائي وحتى أسلحة ليزر قوية".وتابع ترامب: "كما أنها ستحمل أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة لسفن جديدة، نظرًا لقدوم أسطول البلاد الحالي على قدم الاستهلاك.وقال ترامب: "كما تعلمون، نحن بحاجة ماسة إلى السفن. بعض سفننا قديمة، ونسعى للتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا".وأضاف الرئيس الأمريكي: وأشار رئيس البحرية الأمريكية جون فيلان في وقت سابق، إلى أن القوات البحرية الأمريكية ستحصل في عام 2028 على الفرقاطة الأولى من فئة جديدة FF(X)، التي ستبنى ضمن برنامج ترامب لتحديث السفن "الأسطول الذهبي". وبذلك، ستدخل السفينة الخدمة فقط قبل مغادرة ترامب منصب الرئاسة.

