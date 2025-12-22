ترامب: نبني ما يصل إلى 25 سفينة حربية من فئة جديدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: نبني ما يصل إلى 25 سفينة حربية من فئة جديدة
وقال ترامب في كلمة له من مقر إقامته مار-أ-لاجو، بولاية فلوريدا: "سنبدأ فورًا بأول سفينتين، ثم بسرعة كبيرة، أعتقد، سنواصل بما يصل إلى ثماني سفن أخرى، ومن ثم في النهاية، وبسرعة نسبية، سيكون لدينا في المجموع من 20 إلى 25 سفينة. وسنحدد ذلك لاحقًا".وأضاف ترامب: "ستكون السفن مزودة بمدافع وصواريخ على أعلى مستوى. كما سيكون هناك أسلحة فرط صوتية، والكثير من الأسلحة الفرط صوتية الحديثة، ومدفع سكك كهربائي وحتى أسلحة ليزر قوية".وتابع ترامب: "كما أنها ستحمل أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة لسفن جديدة، نظرًا لقدوم أسطول البلاد الحالي على قدم الاستهلاك.وقال ترامب: "كما تعلمون، نحن بحاجة ماسة إلى السفن. بعض سفننا قديمة، ونسعى للتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا".وأضاف الرئيس الأمريكي: وأشار رئيس البحرية الأمريكية جون فيلان في وقت سابق، إلى أن القوات البحرية الأمريكية ستحصل في عام 2028 على الفرقاطة الأولى من فئة جديدة FF(X)، التي ستبنى ضمن برنامج ترامب لتحديث السفن "الأسطول الذهبي". وبذلك، ستدخل السفينة الخدمة فقط قبل مغادرة ترامب منصب الرئاسة.
22:46 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 22:54 GMT 22.12.2025)
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبني ما يصل إلى 25 سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الأمريكية.
وقال ترامب في كلمة له من مقر إقامته مار-أ-لاجو، بولاية فلوريدا: "سنبدأ فورًا بأول سفينتين، ثم بسرعة كبيرة، أعتقد، سنواصل بما يصل إلى ثماني سفن أخرى، ومن ثم في النهاية، وبسرعة نسبية، سيكون لدينا في المجموع من 20 إلى 25 سفينة. وسنحدد ذلك لاحقًا".
وأضاف ترامب: "ستكون السفن مزودة بمدافع وصواريخ على أعلى مستوى. كما سيكون هناك أسلحة فرط صوتية، والكثير من الأسلحة الفرط صوتية الحديثة، ومدفع سكك كهربائي وحتى أسلحة ليزر قوية".
وتابع ترامب: "كما أنها ستحمل أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة لسفن جديدة، نظرًا لقدوم أسطول البلاد الحالي على قدم الاستهلاك.
وقال ترامب: "كما تعلمون، نحن بحاجة ماسة إلى السفن. بعض سفننا قديمة، ونسعى للتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا".
وأضاف الرئيس الأمريكي:
"ستكون الأسرع، والأكبر، وبدون شك، أقوى بمئة مرة من أي سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق".
وأشار رئيس البحرية الأمريكية جون فيلان في وقت سابق، إلى أن القوات البحرية الأمريكية ستحصل في عام 2028 على الفرقاطة الأولى من فئة جديدة FF(X)، التي ستبنى ضمن برنامج ترامب لتحديث السفن "الأسطول الذهبي". وبذلك، ستدخل السفينة الخدمة فقط قبل مغادرة ترامب منصب الرئاسة.
