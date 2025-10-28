ترامب: لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا

08:41 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة ستسلم اليابان، خلال هذا الأسبوع، أول دفعة من الصواريخ المخصصة لطائرات "إف-35" من الجيل الخامس".
وقال ترامب، في تصريحات من قاعدة "يوكوسوكا" الأمريكية: "لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا، وإذا فعلوا ذلك، فإن البحارة الأمريكيون على أهبة الاستعداد لسحقهم وإغراقهم وتدميرهم وتفجيرهم حتى الموت"، مضيفًا أنه "لن يحلم أي عدو بتهديد البحرية الأمريكية"، على حد قوله.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ساناي تاكايتشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
21 أكتوبر, 06:02 GMT
وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو، حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".

وأكد البيت الأبيض أن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سلاسل توريد هذه المعادن الأساسية، من خلال معالجة السياسات غير السوقية وممارسات التجارة غير العادلة، التي تهدد استقرار الإمدادات".

ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه "في غضون 6 أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كل من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل".
وأوضح البيان أن "البلدين يخططان لتحقيق تنمية سريعة لأسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وذلك من خلال استخدام منسّق لأدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
23 أكتوبر, 18:34 GMT
يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان، التي تستمر لـ3 أيام، والتقى يوم أمس الاثنين،، بالإمبراطور الياباني ناروهيتو.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن "العلاقات الأمريكية اليابانية ستكون أقوى من أي وقت مضى"، وأعرب عن استعداده للتعاون مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وقال ترامب خلال لقائه مع تاكايتشي: "لطالما كنت أكنّ حبًا كبيرًا واحترامًا عميقًا لليابان، وأودّ أن أقول إن هذه العلاقة ستكون أقوى من أي وقت مضى، وأتطلع إلى العمل معكم نيابة عن بلدنا".
قامت أطقم الطائرات طويلة المدى المضادة للغواصات من طراز تو-142 بالتزود بالوقود العملي. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
قاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
24 أكتوبر, 11:38 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أنه ورئيسة الوزراء اليابانية، سيوقعان اتفاقية تجارية جديدة، وصفها بأنها "عادلة للغاية"، على حد قوله.
وأضاف ترامب: "أريدكم فقط أن تعلموا أنه في أي وقت، إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف أو احتجتم إلى أي شيء أو أي مساعدة أو خدمة، أو أي شيء أستطيع تقديمه لليابان، فسنكون هناك. نحن حلفاء على أعلى مستوى".
طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية
ترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق
