ترامب: لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا

وقال ترامب، في تصريحات من قاعدة "يوكوسوكا" الأمريكية: "لا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا، وإذا فعلوا ذلك، فإن البحارة الأمريكيون على أهبة الاستعداد لسحقهم وإغراقهم وتدميرهم وتفجيرهم حتى الموت"، مضيفًا أنه "لن يحلم أي عدو بتهديد البحرية الأمريكية"، على حد قوله.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو، حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه "في غضون 6 أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كل من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل".وأوضح البيان أن "البلدين يخططان لتحقيق تنمية سريعة لأسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وذلك من خلال استخدام منسّق لأدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار".يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان، التي تستمر لـ3 أيام، والتقى يوم أمس الاثنين،، بالإمبراطور الياباني ناروهيتو.وقال ترامب خلال لقائه مع تاكايتشي: "لطالما كنت أكنّ حبًا كبيرًا واحترامًا عميقًا لليابان، وأودّ أن أقول إن هذه العلاقة ستكون أقوى من أي وقت مضى، وأتطلع إلى العمل معكم نيابة عن بلدنا".وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أنه ورئيسة الوزراء اليابانية، سيوقعان اتفاقية تجارية جديدة، وصفها بأنها "عادلة للغاية"، على حد قوله.وأضاف ترامب: "أريدكم فقط أن تعلموا أنه في أي وقت، إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف أو احتجتم إلى أي شيء أو أي مساعدة أو خدمة، أو أي شيء أستطيع تقديمه لليابان، فسنكون هناك. نحن حلفاء على أعلى مستوى".طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانيةترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق

