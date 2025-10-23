https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-لقاء-مع-نظيريه-الصيني-والكوري-الجنوبي-الأسبوع-المقبل-1106330662.html
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة". وتابعت ليفيت: "في صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع زعيم الصين شي جين بينغ، قبل أن يغادر عائداً إلى واشنطن العاصمة".وفي السياق آخر، صرحت ليفيت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".وأضافت ليفيت: "لذلك، لم يحذف تماما من جدول الأعمال لقاء زعيمي البلدين".علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيلتقي أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، خلال الأسبوع المقبل ضمن جولته بشرق آسيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة".
وأضافت: "في صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، سيسافر الرئيس ترامب إلى بوسان قادما من طوكيو، حيث سيشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وسيلقي كلمة رئيسية في مأدبة غداء الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ثم سيشارك في عشاء عمل لقادة الولايات المتحدة في المنتدى".
وتابعت ليفيت: "في صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع زعيم الصين شي جين بينغ، قبل أن يغادر عائداً إلى واشنطن العاصمة".
وأضافت أن اللقاء مع زعيم الصين سيختتم الجولة الآسيوية لترامب، التي تشمل زيارة ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيشارك ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وفي السياق آخر، صرحت ليفيت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت
".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.
وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين
لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".
وأضافت ليفيت: "لذلك، لم يحذف تماما من جدول الأعمال لقاء زعيمي البلدين
".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلق موسكو ردا من كييف بعد على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز.
علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات
