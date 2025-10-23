البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيلتقي أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل

18:34 GMT 23.10.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيلتقي أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، خلال الأسبوع المقبل ضمن جولته بشرق آسيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة".
وأضافت: "في صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، سيسافر الرئيس ترامب إلى بوسان قادما من طوكيو، حيث سيشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وسيلقي كلمة رئيسية في مأدبة غداء الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ثم سيشارك في عشاء عمل لقادة الولايات المتحدة في المنتدى".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
البيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال
18:15 GMT
وتابعت ليفيت: "في صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع زعيم الصين شي جين بينغ، قبل أن يغادر عائداً إلى واشنطن العاصمة".

وأضافت أن اللقاء مع زعيم الصين سيختتم الجولة الآسيوية لترامب، التي تشمل زيارة ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيشارك ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وفي السياق آخر، صرحت ليفيت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".
يجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد قمة في بودابست
15:36 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.
وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة
15:17 GMT
وأضافت ليفيت: "لذلك، لم يحذف تماما من جدول الأعمال لقاء زعيمي البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلق موسكو ردا من كييف بعد على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز.
علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
