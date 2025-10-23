https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-لقاء-مع-نظيريه-الصيني-والكوري-الجنوبي-الأسبوع-المقبل-1106330662.html

البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة". وتابعت ليفيت: "في صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع زعيم الصين شي جين بينغ، قبل أن يغادر عائداً إلى واشنطن العاصمة".وفي السياق آخر، صرحت ليفيت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".وأضافت ليفيت: "لذلك، لم يحذف تماما من جدول الأعمال لقاء زعيمي البلدين".علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.

