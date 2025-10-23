https://sarabic.ae/20251023/أكاديمي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الجهات-التي-عرقلت-لقاء-ترامب-وبوتين-ودفعت-باتجاه-استمرار-الأزمة-1106320278.html

أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، اليوم الخميس، أن "تأجيل...

وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن تلك الأزمة لن تنتهي بالعمليات العسكرية، بل سوف تستمر عمليات الاستنزاف، وقد راهنت دول "الناتو" وأوروبا على استنزاف روسيا طوال السنوات الماضية، لكن الجانب الروسي أثبت خلال السنوات الثلاث الماضية أنها قادرة على الصمود والبقاء قوية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي والعسكري، لذا أثبتت السنوات أن هذا الرهان الأوروبي خاسر من الناحيتين العسكرية والاقتصادية".وتابع إسماعيل، أن "الحل يكمن في إدارة سياسية جيدة لتلك الأزمة، وصولا إلى التهدئة ووقف الصراع، إذ أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أو بالأحرى بين روسيا وحلف "الناتو"، لها العديد من الأطر التي تستدعي البحث عن حلول".واستطرد: "إضافة إلى ما سبق، هناك بُعدين أساسيين لدى موسكو في تلك الأزمة، أولهما عدم وجود قواعد عسكرية لحلف "الناتو" على الحدود فيما بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وتلك هى الثوابت التي أعلنتها السياسة الخارجية الروسية منذ بداية الأزمة".ولفت إسماعيل إلى أنه "في الوقت الراهن كانت هناك محاولة من جانب أمريكا لإنهاء تلك الأزمة نظرا للأعباء المادية واللوجستية التي تتحملها الأخيرة وحلف "الناتو"، وقد كان هناك خلاف واضح فيما بين أمريكا والإدارة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وبعض الدول الأخرى".وأوضح أستاذ العلوم السياسية، محمد صادق إسماعيل، أن "دول حلف "الناتو" تصر على استمرار الأزمة، في حين أن أمريكا تريد التوصل إلى توافق، بالتالي هناك خلاف فيما بين واشنطن ونظرائها الأوروبيين، والجانب الآخر يتعلق بمدى استعداد دول حلف "الناتو" للتباحث والتفاوض مع الجانب الروسي وكذلك الأمر بالنسبة للإدارة في أوكرانيا".وختم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة تصريحات لـ"سبوتنيك"، بالتأكيد على أن "الحل يكمن في إدارة سياسية رشيدة للأزمة، تقوم على التفاوض غير المشروط بين جميع الأطراف، تمهيدا للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل يضع حدا للأزمة الأوكرانية".

