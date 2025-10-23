أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة
أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة
أكاديمي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الجهات التي عرقلت لقاء ترامب وبوتين ودفعت باتجاه استمرار الأزمة

15:17 GMT 23.10.2025
حصري
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، اليوم الخميس، أن "تأجيل القمة بين الرئيسين ترامب وبوتين استندت إلى الوقائع على الأرض، من أجل وضع أسس للوصول إلى خطوات أكثر إيجابية في الوساطة الأمريكية ما بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن تلك الأزمة لن تنتهي بالعمليات العسكرية، بل سوف تستمر عمليات الاستنزاف، وقد راهنت دول "الناتو" وأوروبا على استنزاف روسيا طوال السنوات الماضية، لكن الجانب الروسي أثبت خلال السنوات الثلاث الماضية أنها قادرة على الصمود والبقاء قوية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي والعسكري، لذا أثبتت السنوات أن هذا الرهان الأوروبي خاسر من الناحيتين العسكرية والاقتصادية".
وتابع إسماعيل، أن "الحل يكمن في إدارة سياسية جيدة لتلك الأزمة، وصولا إلى التهدئة ووقف الصراع، إذ أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أو بالأحرى بين روسيا وحلف "الناتو"، لها العديد من الأطر التي تستدعي البحث عن حلول".
وقال إسماعيل إن "روسيا تتحدث عن سلام الأمر الواقع، وبالتالي لن تتخلى عن المقاطعات الأربع التي انضمت إليها بعد الأزمة مع أوكرانيا، علاوة على أنه لم يتم الحديث عن شبه جزيرة القرم والتي تعتبرها روسيا مسألة منتهية، وهذه محددات روسية في أي مفاوضات مستقبلية".
واستطرد: "إضافة إلى ما سبق، هناك بُعدين أساسيين لدى موسكو في تلك الأزمة، أولهما عدم وجود قواعد عسكرية لحلف "الناتو" على الحدود فيما بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وتلك هى الثوابت التي أعلنتها السياسة الخارجية الروسية منذ بداية الأزمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": تأجيل لقاء بوتين وترامب يخدم مصالح القوى المناهضة للسلام
12:04 GMT
ولفت إسماعيل إلى أنه "في الوقت الراهن كانت هناك محاولة من جانب أمريكا لإنهاء تلك الأزمة نظرا للأعباء المادية واللوجستية التي تتحملها الأخيرة وحلف "الناتو"، وقد كان هناك خلاف واضح فيما بين أمريكا والإدارة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وبعض الدول الأخرى".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، محمد صادق إسماعيل، أن "دول حلف "الناتو" تصر على استمرار الأزمة، في حين أن أمريكا تريد التوصل إلى توافق، بالتالي هناك خلاف فيما بين واشنطن ونظرائها الأوروبيين، والجانب الآخر يتعلق بمدى استعداد دول حلف "الناتو" للتباحث والتفاوض مع الجانب الروسي وكذلك الأمر بالنسبة للإدارة في أوكرانيا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
روبيو: الولايات المتحدة ما تزال راغبة في لقاء روسيا رغم إلغاء اجتماع ترامب وبوتين
01:05 GMT
وبيّن أن "السؤال الجوهري الآن هو مدى استعداد كل من روسيا، ودول حلف "الناتو"، والإدارة الأوكرانية، للجلوس إلى طاولة التفاوض"، موضحا أن "فشل القمم السابقة في تحقيق تقدم ملموس يعود إلى تجاهل هذه الأساسيات وعدم التوصل إلى تفاهمات حول مشروع واضح لإدارة الوساطة ووقف إطلاق النار، وهذا قد يكون العامل الأساسي في تأجيل القمة التي كانت مقررة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".
وختم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة تصريحات لـ"سبوتنيك"، بالتأكيد على أن "الحل يكمن في إدارة سياسية رشيدة للأزمة، تقوم على التفاوض غير المشروط بين جميع الأطراف، تمهيدا للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل يضع حدا للأزمة الأوكرانية".
