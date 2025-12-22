https://sarabic.ae/20251222/تفاصيل-لقاء-رئيس-عربي-بإيلون-ماسك-فيديو-1108456697.html
تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو
تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو
أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زيارة إلى إحدى الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 22.12.2025
واستعرض ماسك، خلال استقباله من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، الفرص والحلول التي توفرها هذه التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الشعوب وتعزيز التقدم.وتناول اللقاء استراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال والشراكات العالمية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وحضر اللقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
