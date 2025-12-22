عربي
القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251222/تفاصيل-لقاء-رئيس-عربي-بإيلون-ماسك-فيديو-1108456697.html
تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو
تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زيارة إلى إحدى الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
إيلون ماسك
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم العربي
الأخبار
واستعرض ماسك، خلال استقباله من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، الفرص والحلول التي توفرها هذه التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الشعوب وتعزيز التقدم.وتناول اللقاء استراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال والشراكات العالمية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وحضر اللقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
سبوتنيك عربي
تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو

10:11 GMT 22.12.2025
أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زيارة إلى إحدى الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
واستعرض ماسك، خلال استقباله من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، الفرص والحلول التي توفرها هذه التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الشعوب وتعزيز التقدم.
وتناول اللقاء استراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال والشراكات العالمية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مجتمع
ثروة إيلون ماسك تصل مستويات تاريخية لم يشهدها العالم من قبل
16 ديسمبر, 13:43 GMT
وحضر اللقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
