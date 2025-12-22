https://sarabic.ae/20251222/تفاصيل-لقاء-رئيس-عربي-بإيلون-ماسك-فيديو-1108456697.html

تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو

تفاصيل لقاء رئيس عربي بإيلون ماسك.. فيديو

سبوتنيك عربي

أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زيارة إلى إحدى الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T10:11+0000

2025-12-22T10:11+0000

2025-12-22T10:11+0000

إيلون ماسك

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107336774_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_21634a977eb7c36921e91e5ee3457b4f.jpg

واستعرض ماسك، خلال استقباله من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، الفرص والحلول التي توفرها هذه التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الشعوب وتعزيز التقدم.وتناول اللقاء استراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال والشراكات العالمية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وحضر اللقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

https://sarabic.ae/20251216/ثروة-إيلون-ماسك-تصل-مستويات-تاريخية-لم-يشهدها-العالم-من-قبل-1108233547.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار