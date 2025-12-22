تقارير إيرانية: إجراء تجارب إطلاق صواريخ بمناطق متفرقة من طهران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير إيرانية: إجراء تجارب إطلاق صواريخ بمناطق متفرقة من طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، نقلا عن شهادات سكانية في مدن غرب ووسط إيران، بإجراء تجارب إطلاق صواريخ في مناطق متفرقة من البلاد، اليوم الاثنين. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
ونقلت وكالة أنباء "فارس" بعد ظهر الاثنين، عن مصادر محلية، أنباء عن تجارب إطلاق صواريخ في محافظات إيرانية مختلفة.وكتبت الوكالة على قناتها على "تلغرام": "ترد تقارير عن تجارب إطلاق صواريخ في خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد".كما ورد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أجرى زيارة تفقدية لوحدات عسكرية متمركزة في غرب البلاد.وأكد حاتمي خلال الزيارة، أهمية اليقظة والاستعداد، محذرا من أن "الجيش الإيراني ملتزم بمواجهة جميع الأعمال العدائية بعزم لا يلين"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.واستعرض اللواء أمير حاتمي جاهزية القوات وقدراتها العملياتية، مشيرا إلى أن "معنويات القوات المتمركزة على طول الحدود مرتفعة للغاية، وأن المعدات والموارد قد جرى تحديثها استنادا إلى الخبرات المكتسبة من حرب الـ12 يوما، التي فرضتها إسرائيل". وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية عازمة على مواجهة أي تهديدات، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز جاهزيتها لجميع أشكال الصراع، بما في ذلك الحرب غير المتكافئة". وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إسرائيل
إيران
الأخبار
13:24 GMT 22.12.2025
أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، نقلا عن شهادات سكانية في مدن غرب ووسط إيران، بإجراء تجارب إطلاق صواريخ في مناطق متفرقة من البلاد، اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" بعد ظهر الاثنين، عن مصادر محلية، أنباء عن تجارب إطلاق صواريخ في محافظات إيرانية مختلفة.
وكتبت الوكالة على قناتها على "تلغرام": "ترد تقارير عن تجارب إطلاق صواريخ في خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد".
كما ورد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أجرى زيارة تفقدية لوحدات عسكرية متمركزة في غرب البلاد.
وأكد حاتمي خلال الزيارة، أهمية اليقظة والاستعداد، محذرا من أن "الجيش الإيراني ملتزم بمواجهة جميع الأعمال العدائية بعزم لا يلين"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
واستعرض اللواء أمير حاتمي جاهزية القوات وقدراتها العملياتية، مشيرا إلى أن "معنويات القوات المتمركزة على طول الحدود مرتفعة للغاية، وأن المعدات والموارد قد جرى تحديثها استنادا إلى الخبرات المكتسبة من حرب الـ12 يوما، التي فرضتها إسرائيل".
وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية عازمة على مواجهة أي تهديدات، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز جاهزيتها لجميع أشكال الصراع، بما في ذلك الحرب غير المتكافئة".
وقال حاتمي: "نراقب جميع تحركات العدو عن كثب، وسنرد بحزم على أي عمل تخريبي".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
