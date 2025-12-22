https://sarabic.ae/20251222/خطة-أمريكية-لإعادة-الأسلحة-النووية-إلى-بريطانيا-تصطدم-بواقع-متهالك-1108455878.html

خطة أمريكية لإعادة الأسلحة النووية إلى بريطانيا تصطدم بواقع "متهالك"

خطة أمريكية لإعادة الأسلحة النووية إلى بريطانيا تصطدم بواقع "متهالك"

وتتضمن الخطة، التي تُقدّر كلفتها بنحو 264 مليون دولار، إعادة تأهيل شاملة لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث بمقاطعة سوفولك، وتشمل هدم ما لا يقل عن 6 مبانٍ قائمة، وإنشاء مرافق استخبارية شديدة التحصين، وتعزيز حماية القاعدة والمناطق المحيطة بها من هجمات النبضات الكهرومغناطيسية المعادية، إضافة إلى نشر أكثر من 200 عنصر عسكري أمريكي، بحسب الصحافة البريطانية.عودة نووية بعد غياب 17 عاماوتؤكد هذه الوثائق، للمرة الأولى بشكل رسمي، نية الولايات المتحدة إعادة أسلحتها النووية إلى بريطانيا، بعد 17 عامًا من سحبها خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.طائرة أثارت الشكوكوكانت الشائعات قد تصاعدت في 17 يوليو/ تموز الماضي، عقب هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي 17 غلوب ماستر" في قاعدة "لاكنهيث"، بعد رحلة استمرت نحو 10 ساعات قادمة من قاعدة "كيرتلاند" الجوية في ولاية نيو مكسيكو، حيث تُخزّن الولايات المتحدة جزءًا من ترسانتها النووية.القاعدة غير جاهزةغير أن تقييمات تفصيلية للبنتاغون حول جاهزية قاعدة "لاكنهيث"، اطّلعت عليها إحدى الصحف البريطانية، أوضحت أن القاعدة ما تزال بعيدة عن استيفاء متطلبات استضافة أسلحة نووية.وذكرت الوثائق، في ملاحظة لافتة، أن أحد أوجه القصور يتمثل في عدم توفر مرافق صحية قريبة للعاملين في مركز القيادة الأساسي في سيناريوهات طوارئ قصوى.مهمة "ضمان نووي"وتُصنَّف العملية ضمن ما يُعرف في البنتاغون بمهمات "Surety"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى أعلى معايير الأمان والسلامة المتعلقة بالأسلحة النووية ومنشآتها.تحذير من تعثر المشروعوحذرت الوثائق من أنه في حال عدم توفير التمويل المطلوب، فلن تكون قاعدة لاكنهيث قادرة على استضافة مهمة الانتشار النووي، مؤكدة أن غياب مركز قيادة رئيسي مناسب سيحول دون تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات القيادة والسيطرة النووية في القاعدة.إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا

