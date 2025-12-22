https://sarabic.ae/20251222/رئيس-الوزراء-السوداني-يعتزم-التقدم-لمجلس-الأمن-بمبادرة-تتضمن-مخرجا-من-الحرب--1108473231.html

رئيس الوزراء السوداني يعتزم التقدم لمجلس الأمن بمبادرة تتضمن مخرجا من الحرب

يخاطب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مساء اليوم الاثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليطرح "مبادرة حكومة السودان للسلام"، في إطار جهود إنهاء الصراع... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100751627_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_724bdaf118044526a148c6b1d0596e17.jpg

وأفاد المستشار الصحفي لرئيس الوزراء، محمد عبد القادر، بأن المبادرة تكمل خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية سابقاً إلى الأمم المتحدة، وتتوافق مع أهدافها في وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ألوان" السودانية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعبر عن شكر الحكومة السودانية للدول التي تبذل مساعي مقدرة لوقف الحرب وإحلال السلام، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، وإريتريا. كما أعلن عبد القادر أن رئيس الوزراء سيقدم إحاطة إعلامية شاملة قبل دخول الجلسة، تتضمن تفاصيل خطابه أمام المجلس وأبرز محاور زيارته إلى نيويورك. من جهة أخرى، ذكر أن مجلس الأمن دعا الخبير الدولي كاميرون هدسون، ممثل المجتمع المدني في الولايات المتحدة، لإحاطة المجلس بالتطورات الأخيرة في السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

