شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة ضمن معرض دبي للمجوهرات

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251222/شركة-روسية-تعرض-ماسة-خضراء-نادرة-ضمن-معرض-دبي-للمجوهرات-1108455694.html
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة ضمن معرض دبي للمجوهرات
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة ضمن معرض دبي للمجوهرات
سبوتنيك عربي
شاركت شركة "سيليخوف" الروسية، هذا العام للمرة الأولى في معرض دبي للمجوهرات، حيث كشفت عن واحدة من أندر قطع الألماس في العالم، وهي ماسة خضراء طبيعية بوزن 18... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T09:22+0000
2025-12-22T09:22+0000
مجتمع
حصري
روسيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108453501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9730713a8826f14a9e15219f4fa19e67.jpg
وتم استخراج الماسة من جمهورية ياقوتيا أقصى شمال شرقي روسيا، وصقلها أفضل خبراء الصقل الروس، قبل أن تُعرض لاحقا في مزاد "فولروس"، حيث تمكنت الشركة من اقتنائها وإدراجها ضمن مجموعتها الحصرية من الأحجار النادرة.وقال مكسيم سيليخوف، مدير الشركة الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "القطعة الفنية التي عُرضت في دبي تحمل اسم "الإغواء"، حيث يتوسط الماسة الخضراء تصميما فريدا تلتف حوله أفعى رمزية تحرس الحجر وتمنحه طابعا أسطوريا".وتابع: "يضم العمل أيضا أحجار الياقوت، والماس الأبيض والأسود، والزمرد، في تكوين استغرق تطويره نحو خمس سنوات، بينما استغرق التفكير في الشكل النهائي للحجر قرابة 10 سنوات، منذ استخراجه عام 2008".وأضاف سيليخوف: "نحن فخورون بعرض هذه الماسة الخضراء النادرة في دبي، للمرة الأولى. هذا الحجر يتمتع بفرادة حقيقية، فهو طبيعي بالكامل وغير معالج، ويحمل شهادات "GIA"، التي تثبت أصالته ولونه الطبيعي".واستطرد: "اللون الأخضر له رمزية كبيرة في الثقافة العربية، وخاصة في الإمارات، ولذلك اخترنا أن نقدم هذا العمل الفني هنا تحديدا".وختم بالقول: "نحن نرى في سوق الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات، اهتماما كبيرا بالأحجار النادرة والتصاميم الفاخرة، ومشاركتنا في معرض دبي خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في المنطقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108453501_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f9e65d38705acf1fe93ac16174b4e164.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الأخبار
حصري, روسيا, الأخبار

شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة ضمن معرض دبي للمجوهرات

09:22 GMT 22.12.2025
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
شاركت شركة "سيليخوف" الروسية، هذا العام للمرة الأولى في معرض دبي للمجوهرات، حيث كشفت عن واحدة من أندر قطع الألماس في العالم، وهي ماسة خضراء طبيعية بوزن 18 قيراطا.
وتم استخراج الماسة من جمهورية ياقوتيا أقصى شمال شرقي روسيا، وصقلها أفضل خبراء الصقل الروس، قبل أن تُعرض لاحقا في مزاد "فولروس"، حيث تمكنت الشركة من اقتنائها وإدراجها ضمن مجموعتها الحصرية من الأحجار النادرة.
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
© Sputnik . basel shartouh
وقال مكسيم سيليخوف، مدير الشركة الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "القطعة الفنية التي عُرضت في دبي تحمل اسم "الإغواء"، حيث يتوسط الماسة الخضراء تصميما فريدا تلتف حوله أفعى رمزية تحرس الحجر وتمنحه طابعا أسطوريا".
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
© Sputnik . basel shartouh
وتابع: "يضم العمل أيضا أحجار الياقوت، والماس الأبيض والأسود، والزمرد، في تكوين استغرق تطويره نحو خمس سنوات، بينما استغرق التفكير في الشكل النهائي للحجر قرابة 10 سنوات، منذ استخراجه عام 2008".
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
© Sputnik . basel shartouh
وأضاف سيليخوف: "نحن فخورون بعرض هذه الماسة الخضراء النادرة في دبي، للمرة الأولى. هذا الحجر يتمتع بفرادة حقيقية، فهو طبيعي بالكامل وغير معالج، ويحمل شهادات "GIA"، التي تثبت أصالته ولونه الطبيعي".
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
© Sputnik . basel shartouh
واستطرد: "اللون الأخضر له رمزية كبيرة في الثقافة العربية، وخاصة في الإمارات، ولذلك اخترنا أن نقدم هذا العمل الفني هنا تحديدا".
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
© Sputnik . basel shartouh
وختم بالقول: "نحن نرى في سوق الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات، اهتماما كبيرا بالأحجار النادرة والتصاميم الفاخرة، ومشاركتنا في معرض دبي خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала