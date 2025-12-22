شركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة ضمن معرض دبي للمجوهرات
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تعرض ماسة خضراء نادرة في العالم
شاركت شركة "سيليخوف" الروسية، هذا العام للمرة الأولى في معرض دبي للمجوهرات، حيث كشفت عن واحدة من أندر قطع الألماس في العالم، وهي ماسة خضراء طبيعية بوزن 18 قيراطا.
وتم استخراج الماسة من جمهورية ياقوتيا أقصى شمال شرقي روسيا، وصقلها أفضل خبراء الصقل الروس، قبل أن تُعرض لاحقا في مزاد "فولروس"، حيث تمكنت الشركة من اقتنائها وإدراجها ضمن مجموعتها الحصرية من الأحجار النادرة.
وقال مكسيم سيليخوف، مدير الشركة الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "القطعة الفنية التي عُرضت في دبي تحمل اسم "الإغواء"، حيث يتوسط الماسة الخضراء تصميما فريدا تلتف حوله أفعى رمزية تحرس الحجر وتمنحه طابعا أسطوريا".
وتابع: "يضم العمل أيضا أحجار الياقوت، والماس الأبيض والأسود، والزمرد، في تكوين استغرق تطويره نحو خمس سنوات، بينما استغرق التفكير في الشكل النهائي للحجر قرابة 10 سنوات، منذ استخراجه عام 2008".
وأضاف سيليخوف: "نحن فخورون بعرض هذه الماسة الخضراء النادرة في دبي، للمرة الأولى. هذا الحجر يتمتع بفرادة حقيقية، فهو طبيعي بالكامل وغير معالج، ويحمل شهادات "GIA"، التي تثبت أصالته ولونه الطبيعي".
واستطرد: "اللون الأخضر له رمزية كبيرة في الثقافة العربية، وخاصة في الإمارات، ولذلك اخترنا أن نقدم هذا العمل الفني هنا تحديدا".
وختم بالقول: "نحن نرى في سوق الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات، اهتماما كبيرا بالأحجار النادرة والتصاميم الفاخرة، ومشاركتنا في معرض دبي خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في المنطقة".