مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد
توفيت سائحة أجنبية في مصر، أمس الأحد، إثر تصادم بين مركبين سياحيين عائمين على نهر النيل، في محافظة الأقصر جنوبي مصر. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وأعلنت وزارة النقل المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل، "وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس أسنا، في محافظة الأقصر".وذكرت أن "الحادث وقع الساعة 8 مساءً، أثناء إبحار الفندق العائم "أوبرا" من أسوان إلى الأقصر، عندما قام سائق فندق آخر باسم "بوريفاج" بمناورة حادة مخالفة لقواعد الملاحة، معطيًا الأولوية بشكل غير صحيح، أثناء مروره على بعد نحو 2 كم من هويس أسنا للوقوف على مرسى الحديقة الدولية".وأسفر الحادث عن انبعاج مقدمة فندق "أوبرا" وتهشم ثلاث كبائن في فندق "بوريفاج"، وتوفيت إحدى النزيلات على متن الأخير، بحسب البيان.فيما أوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن الضحية هي سائحة إيطالية الجنسية تبلغ 47 عاما، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها في الحادث.
وأعلنت وزارة النقل المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل، "وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس أسنا، في محافظة الأقصر".
وذكرت أن "الحادث وقع الساعة 8 مساءً، أثناء إبحار الفندق العائم "أوبرا" من أسوان إلى الأقصر، عندما قام سائق فندق آخر باسم "بوريفاج" بمناورة حادة مخالفة لقواعد الملاحة، معطيًا الأولوية بشكل غير صحيح، أثناء مروره على بعد نحو 2 كم من هويس أسنا للوقوف على مرسى الحديقة الدولية".
وأسفر الحادث عن انبعاج مقدمة فندق "أوبرا" وتهشم ثلاث كبائن في فندق "بوريفاج"، وتوفيت إحدى النزيلات على متن الأخير، بحسب البيان.
وأوضحت هيئة النقل النهري المصرية، أنه تم سحب وإيقاف رخصة قائد فندق "بوريفاج"، فيما أحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة للتحقيق.
فيما أوضحت وكالة
"أنسا" الإيطالية، أن الضحية هي سائحة إيطالية الجنسية تبلغ 47 عاما، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها في الحادث.