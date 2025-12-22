مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/مصر-تعلن-وفاة-سائحة-أجنبية-بحادث-تصادم-بين-فندقين-عائمين-جنوبي-البلاد-1108451688.html
مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد
مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
توفيت سائحة أجنبية في مصر، أمس الأحد، إثر تصادم بين مركبين سياحيين عائمين على نهر النيل، في محافظة الأقصر جنوبي مصر. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T08:33+0000
2025-12-22T08:33+0000
مصر
إيطاليا
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f3a90a69fe7395f86d7f6ed44aa228a.jpg
وأعلنت وزارة النقل المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل، "وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس أسنا، في محافظة الأقصر".وذكرت أن "الحادث وقع الساعة 8 مساءً، أثناء إبحار الفندق العائم "أوبرا" من أسوان إلى الأقصر، عندما قام سائق فندق آخر باسم "بوريفاج" بمناورة حادة مخالفة لقواعد الملاحة، معطيًا الأولوية بشكل غير صحيح، أثناء مروره على بعد نحو 2 كم من هويس أسنا للوقوف على مرسى الحديقة الدولية".وأسفر الحادث عن انبعاج مقدمة فندق "أوبرا" وتهشم ثلاث كبائن في فندق "بوريفاج"، وتوفيت إحدى النزيلات على متن الأخير، بحسب البيان.فيما أوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن الضحية هي سائحة إيطالية الجنسية تبلغ 47 عاما، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها في الحادث.
https://sarabic.ae/20250921/سائح-صيني-يتهم-شرطيا-بمطار-القاهرة-بطلب-رشوة-والداخلية-المصرية-ترد-1105097619.html
مصر
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6c4aa6a2585b3c9a0125c728039cd95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إيطاليا, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, إيطاليا, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد

08:33 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توفيت سائحة أجنبية في مصر، أمس الأحد، إثر تصادم بين مركبين سياحيين عائمين على نهر النيل، في محافظة الأقصر جنوبي مصر.
وأعلنت وزارة النقل المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل، "وقوع حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس أسنا، في محافظة الأقصر".
وذكرت أن "الحادث وقع الساعة 8 مساءً، أثناء إبحار الفندق العائم "أوبرا" من أسوان إلى الأقصر، عندما قام سائق فندق آخر باسم "بوريفاج" بمناورة حادة مخالفة لقواعد الملاحة، معطيًا الأولوية بشكل غير صحيح، أثناء مروره على بعد نحو 2 كم من هويس أسنا للوقوف على مرسى الحديقة الدولية".
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
سائح صيني يتهم شرطيا بمطار القاهرة بطلب رشوة والداخلية المصرية ترد
21 سبتمبر, 12:22 GMT
وأسفر الحادث عن انبعاج مقدمة فندق "أوبرا" وتهشم ثلاث كبائن في فندق "بوريفاج"، وتوفيت إحدى النزيلات على متن الأخير، بحسب البيان.

وأوضحت هيئة النقل النهري المصرية، أنه تم سحب وإيقاف رخصة قائد فندق "بوريفاج"، فيما أحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فيما أوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن الضحية هي سائحة إيطالية الجنسية تبلغ 47 عاما، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها في الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала