نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر

نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن اتفاق إسرائيل واليونان وقبرص على توسيع التعاون العسكري والأمني بينها، موجهاً رسالة تحذير شديدة...

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، عقب لقاء ثنائي جمع نتنياهو وميتسوتاكيس ضمن القمة الإسرائيلية اليونانية القبرصية، بحسب ما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ملتزمة وقادرة على الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز قدرات الدول الثلاث، واصفاً إياها بـ"الديمقراطيات في شرق البحر المتوسط" التي ستعمل معاً على تعزيز الأمن والازدهار والحرية. كما تطرق نتنياهو إلى إيران بشكل مباشر، محذراً من أي خطوة عسكرية، وقال: "نحن نعلم أن إيران تجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جداً". وأضاف خريستودوليديس: "يمكننا القيام بالكثير أكثر وتحقيق إنجازات كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، مع دعم استقرار المنطقة". وتعكس القمة الثلاثية، التي تستضيفها إسرائيل في القدس، تعزيز التحالفات الإقليمية في شرق المتوسط، في ظل التوترات المستمرة مع إيران وجهات أخرى في المنطقة. وقال: "نحن نعلم أن إيران تُجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جدًا". وقال الرئيس القبرصي إن بلاده وإسرائيل واليونان، شددت على أهمية اندماج الدول الثلاث في المنظومة الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأضاف خريستودوليديس في المؤتمر الصحافي المشترك، "شدّدنا على قيمة اندماج الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة". وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات "إف-35" و"إف-16"، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.

