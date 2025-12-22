نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/نتنياهو-أقول-للذين-يحلمون-بإقامة-إمبراطوريات-والسيطرة-على-أراضينا-لا-تفكروا-حتى-بالأمر-1108470341.html
نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر
نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن اتفاق إسرائيل واليونان وقبرص على توسيع التعاون العسكري والأمني بينها، موجهاً رسالة تحذير شديدة... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T18:55+0000
2025-12-22T18:55+0000
أخبار إسرائيل اليوم
اليونان
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، عقب لقاء ثنائي جمع نتنياهو وميتسوتاكيس ضمن القمة الإسرائيلية اليونانية القبرصية، بحسب ما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ملتزمة وقادرة على الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز قدرات الدول الثلاث، واصفاً إياها بـ"الديمقراطيات في شرق البحر المتوسط" التي ستعمل معاً على تعزيز الأمن والازدهار والحرية. كما تطرق نتنياهو إلى إيران بشكل مباشر، محذراً من أي خطوة عسكرية، وقال: "نحن نعلم أن إيران تجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جداً". وأضاف خريستودوليديس: "يمكننا القيام بالكثير أكثر وتحقيق إنجازات كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، مع دعم استقرار المنطقة". وتعكس القمة الثلاثية، التي تستضيفها إسرائيل في القدس، تعزيز التحالفات الإقليمية في شرق المتوسط، في ظل التوترات المستمرة مع إيران وجهات أخرى في المنطقة. وقال: "نحن نعلم أن إيران تُجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جدًا". وقال الرئيس القبرصي إن بلاده وإسرائيل واليونان، شددت على أهمية اندماج الدول الثلاث في المنظومة الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأضاف خريستودوليديس في المؤتمر الصحافي المشترك، "شدّدنا على قيمة اندماج الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة". وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات "إف-35" و"إف-16"، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251213/احتجاجات-في-قبرص-تطالب-بطرد-إسرائيل-من-برنامج-أفق-أوروبا-للأبحاث-1108126519.html
https://sarabic.ae/20251222/عبر-قبرص-واليونان-هل-تنجح-إسرائيل-في-الضغط-على-تركيا-1108468169.html
https://sarabic.ae/20250709/وسط-هجمة-شرسة-على-شراء-العقارات-هل-ينفذ-الإسرائيليون-عملية-استيطان-جديدة-في-قبرص؟-1102525670.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, اليونان, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, اليونان, أخبار العالم الآن

نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر

18:55 GMT 22.12.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن اتفاق إسرائيل واليونان وقبرص على توسيع التعاون العسكري والأمني بينها، موجهاً رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى جهات إقليمية لم يسمها، في ختام قمة ثلاثية استضافتها القدس.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، عقب لقاء ثنائي جمع نتنياهو وميتسوتاكيس ضمن القمة الإسرائيلية اليونانية القبرصية، بحسب ما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية.
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
احتجاجات في قبرص تطالب بطرد إسرائيل من برنامج "أفق أوروبا" للأبحاث
13 ديسمبر, 15:32 GMT
وقال نتنياهو: "اتفقنا على توسيع التعاون العسكري والأمني فيما بيننا"، مضيفاً في رسالة تحذير مباشرة: "إلى أولئك الذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا، أقول: انسوا ذلك. هذا لن يحدث. لا تفكروا حتى بالأمر".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ملتزمة وقادرة على الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز قدرات الدول الثلاث، واصفاً إياها بـ"الديمقراطيات في شرق البحر المتوسط" التي ستعمل معاً على تعزيز الأمن والازدهار والحرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
عبر قبرص واليونان.. هل تنجح إسرائيل في الضغط على تركيا؟
17:23 GMT
كما تطرق نتنياهو إلى إيران بشكل مباشر، محذراً من أي خطوة عسكرية، وقال: "نحن نعلم أن إيران تجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جداً".
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أهمية اندماج الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة في المنظومة الإقليمية، مشيراً إلى مناقشة قضايا الدفاع والتعاون الأمني.
وأضاف خريستودوليديس: "يمكننا القيام بالكثير أكثر وتحقيق إنجازات كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، مع دعم استقرار المنطقة".
وتعكس القمة الثلاثية، التي تستضيفها إسرائيل في القدس، تعزيز التحالفات الإقليمية في شرق المتوسط، في ظل التوترات المستمرة مع إيران وجهات أخرى في المنطقة.
نيقوسيا في قبرص - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
وسط هجمة شرسة على شراء العقارات... هل ينفذ الإسرائيليون عملية استيطان جديدة في قبرص؟
9 يوليو, 14:13 GMT
وقال: "نحن نعلم أن إيران تُجري تدريبات في الآونة الأخيرة ونراقب ذلك، وكل عمل ضد إسرائيل سيُقابل برد قاسٍ جدًا".
وقال الرئيس القبرصي إن بلاده وإسرائيل واليونان، شددت على أهمية اندماج الدول الثلاث في المنظومة الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأضاف خريستودوليديس في المؤتمر الصحافي المشترك، "شدّدنا على قيمة اندماج الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة".
وأضاف: "ناقشنا قضايا الدفاع والتعاون الأمني، ويمكننا القيام بالكثير أكثر وتحقيق إنجازات كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، مع دعم استقرار المنطقة".
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.
وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات "إف-35" و"إف-16"، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала