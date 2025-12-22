عربي
وزير الخارجية الفنزويلي: موسكو عرضت دعمها لكاراكاس في معارضة الحصار الأمريكي
وزير الخارجية الفنزويلي: موسكو عرضت دعمها لكاراكاس في معارضة الحصار الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أنه أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً أكدت خلاله روسيا استعدادها لدعم جمهورية فنزويلا
أفاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أنه أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً أكدت خلاله روسيا استعدادها لدعم جمهورية فنزويلا البوليفارية في مواجهة الحصار الأمريكي.
وكتب غيل على تطبيق "تلغرام": "أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستقدم لفنزويلا تعاوناً ودعماً شاملين في مواجهة الحصار، معرباً عن دعمه الكامل للإجراءات المتخذة في مجلس الأمن الدولي".

ووفقا للوزير الفنزويلي، "ناقش الطرفان خلال المكالمة الوضع في منطقة الكاريبي، بما في ذلك الأعمال العدوانية الأمريكية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي: كالهجمات على السفن، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وأعمال القرصنة، التي تُحمّل كاراكاس واشنطن مسؤوليتها".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي
16:33 GMT
وأضاف غيل أن لافروف جدد رفضه القاطع لهذه الأعمال، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي، وأكد دعم روسيا للجمهورية في الدفاع عن السلام الإقليمي ومبادئ القانون الدولي.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.

وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
