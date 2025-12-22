https://sarabic.ae/20251222/وزير-الخارجية-الفنزويلي-موسكو-عرضت-دعمها-لكاراكاس-في-معارضة-الحصار-الأمريكي-1108467033.html

وزير الخارجية الفنزويلي: موسكو عرضت دعمها لكاراكاس في معارضة الحصار الأمريكي

أفاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أنه أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً أكدت خلاله روسيا استعدادها لدعم جمهورية فنزويلا...

وكتب غيل على تطبيق "تلغرام": "أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستقدم لفنزويلا تعاوناً ودعماً شاملين في مواجهة الحصار، معرباً عن دعمه الكامل للإجراءات المتخذة في مجلس الأمن الدولي".وأضاف غيل أن لافروف جدد رفضه القاطع لهذه الأعمال، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي، وأكد دعم روسيا للجمهورية في الدفاع عن السلام الإقليمي ومبادئ القانون الدولي.وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

