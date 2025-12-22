https://sarabic.ae/20251222/الخارجية-الروسية-روسيا-تؤكد-تضامنها-مع-فنزويلا-على-خلفية-التصعيد-في-البحر-الكاريبي-1108466707.html

الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا تتضامن مع فنزويلا قيادة وشعبا، وذلك على خلفية التصعيد في منطقة البحر الكاريبي. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أجريا محادثة هاتفية بشأن التصعيد في منطقة البحر الكاريبي، واتفقا على مواصلة العمل عن كثب لضمان احترام سيادة الدول.وأضاف البيان: "اتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق أعمالهم في المحافل الدولية، ولا سيما في الأمم المتحدة، وذلك حرصاً على ضمان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن "أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية، وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.

