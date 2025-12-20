الرئيس البرازيلي يحذر من "كارثة إنسانية" في حال اندلاع عمل عسكري ضد فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس البرازيلي يحذر من "كارثة إنسانية" في حال اندلاع عمل عسكري ضد فنزويلا

15:22 GMT 20.12.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن أي عمل عسكري أمريكي في فنزويلا سيؤدي إلى "كارثة إنسانية".
وأضاف لولا خلال افتتاحه قمة تجمع "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية: "بعد 4 عقود من حرب الفوكلاند، باتت قارة أمريكا الجنوبية تعاني مرة أخرى من وطأة الوجود العسكري لقوة أجنبية"، في إشارة إلى نزاع عام 1982 بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر المتنازع عليها في جنوب المحيط الأطلسي.

وشدد على أن "التدخل المسلح في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية على مستوى المنطقة، وسيشكل سابقة خطيرة للعالم".

تأتي تصريحات لولا وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس، وبعد أن لوّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باحتمالية نشوب حرب ضد حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد من أسرة مادورو بتهمة "دعم نظامه"
أمس, 20:47 GMT
وعزز الجيش الأمريكي وجوده في منطقة الكاريبي خلال الأشهر الأخيرة، ونفذ غارات جوية على قوارب يُزعم أنها تُستخدم لنقل المخدرات في المنطقة وفي المحيط الهادئ، مدعياً ​​أنه يحارب تهريب المخدرات.
لكن مادورو يقول إن هذه الحملة جزء من جهد أوسع لتغيير النظام في كاراكاس.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس الماضي، رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سؤال حول احتمالية نشوب حرب: "لا أستبعد ذلك، كلا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
ترامب: لا أستبعد احتمال اندلاع حرب مع فنزويلا
أمس, 11:11 GMT
وفي اليوم ذاته، أعرب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن "قلقه البالغ" إزاء الأزمة المتصاعدة على حدود البرازيل، وأنه مستعد للعب دور الوسيط لتجنب النزاع المسلح.
وقال إنه أخبر ترامب أن "الأمور لن تُحل بالقوة، وأن الأفضل هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل".
وقُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، في الغارات الأمريكية على قوارب يُزعم أنها تنقل المخدرات، على الرغم من أن إدارة ترامب لم تقدم حتى الآن أي دليل ملموس على أن القوارب التي استهدفتها كانت تنقل المخدرات.
