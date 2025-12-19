https://sarabic.ae/20251219/ترامب-لا-أستبعد-احتمال-اندلاع-حرب-مع-فنزويلا--1108334902.html

ترامب: لا أستبعد احتمال اندلاع حرب مع فنزويلا

ترامب: لا أستبعد احتمال اندلاع حرب مع فنزويلا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية حصرية مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أمس الخميس، أنه لا يستبعد إمكانية نشوب حرب مع فنزويلا، في تصريح يأتي... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T11:11+0000

2025-12-19T11:11+0000

2025-12-19T11:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg

ورداً على سؤال مباشر حول ما إذا كان يستبعد تحول الإجراءات الأمريكية الحالية إلى حرب، قال ترامب في البداية: "لا أناقش ذلك"، لكنه أقر عند الإلحاح بأن الحرب "احتمال وارد"، مؤكداً استمرار عمليات احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية. كما رفض الرئيس الأمريكي الكشف عما إذا كان إسقاط مادورو يمثل هدفه النهائي، قائلاً: "هو يعرف بالضبط ما أريده. هو يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.وخلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قواتها المسلحة لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات. وكان ترامب قد أعرب، الشهر الماضي، عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع الجمهورية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.

https://sarabic.ae/20251218/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-لمناقشة-الوضع-في-فنزويلا-1108307972.html

https://sarabic.ae/20251218/الرئيس-البرازيلي-يعلن-استعداده-للتوسط-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1108307800.html

https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن