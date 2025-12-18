https://sarabic.ae/20251218/الرئيس-البرازيلي-يعلن-استعداده-للتوسط-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1108307800.html

الرئيس البرازيلي يعلن استعداده للتوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن حل الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا يحتاج إلى الحوار، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيسين دونالد... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف لولا: "أفكر في محاولة التحدث مع الرئيس ترامب مجددا قبل عيد الميلاد لمعرفة ما يمكن أن نقدمه للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي"، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، اليوم الخميس.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "واشنطن فرضت حصارا على فنزويلا"، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.وأضاف ترامب أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".وفي وقت سابق، زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، اليوم الخميس.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الاثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.

