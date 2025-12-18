https://sarabic.ae/20251218/الرئيس-البرازيلي-يعلن-استعداده-للتوسط-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1108307800.html
الرئيس البرازيلي يعلن استعداده للتوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا
الرئيس البرازيلي يعلن استعداده للتوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن حل الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا يحتاج إلى الحوار، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيسين دونالد... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T16:41+0000
2025-12-18T16:41+0000
2025-12-18T16:41+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار البرازيل
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_d44792716f9b2397034d4130691494bf.jpg
وأضاف لولا: "أفكر في محاولة التحدث مع الرئيس ترامب مجددا قبل عيد الميلاد لمعرفة ما يمكن أن نقدمه للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي"، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، اليوم الخميس.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "واشنطن فرضت حصارا على فنزويلا"، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.وأضاف ترامب أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".وفي وقت سابق، زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، اليوم الخميس.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الاثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.
https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_54:0:962:681_1920x0_80_0_0_93c827789843597a75e257e73d00a509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , دونالد ترامب
الرئيس البرازيلي يعلن استعداده للتوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن حل الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا يحتاج إلى الحوار، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيسين دونالد ترامب ونيكولاس مادورو، وساطة بلاده لإنهاء الأزمة.
وأضاف لولا: "أفكر في محاولة التحدث مع الرئيس ترامب مجددا قبل عيد الميلاد لمعرفة ما يمكن أن نقدمه للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي"، حسبما ذكرت صحيفة
"غلوبو" البرازيلية، اليوم الخميس.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "واشنطن فرضت حصارا على فنزويلا"، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.
وأضاف ترامب أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة
تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".
وفي وقت سابق، زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا
، اليوم الخميس.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الاثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.