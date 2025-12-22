عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
وزير الدفاع السعودي يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة
وزير الدفاع السعودي يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الأحد، أن "التقليد جاء تقديرا لجهود المشير عاصم منير، المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية".وأكدت الوكالة أن "التقليد أيضا جاء إنفاذًا لأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال وزير الدفاع للمشير منير في مكتبه بالرياض، الأحد (الأمس). وهنأ الأمير خالد بن سلمان، المُشير عاصم منير، بمناسبة تعيينه قائدا لقوات الدفاع بجمهورية باكستان، متمنيا له التوفيق والسداد.".يشار إلى أنه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط التجارية والاستثمارية لتحقيق الفائدة المتبادلة".جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين السعودية وباكستا، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض 27 أكتوبر، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".ويجري الجانبان دراسة مشاريع مشتركة، منها توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى للتعاون في مجال الطاقة.ووقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر "اليمامة" بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي من الدولتين هجوما على كلا البلدين.
وزير الدفاع السعودي يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة

09:01 GMT 22.12.2025
قلَّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الأحد، أن "التقليد جاء تقديرا لجهود المشير عاصم منير، المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية".
وأكدت الوكالة أن "التقليد أيضا جاء إنفاذًا لأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال وزير الدفاع للمشير منير في مكتبه بالرياض، الأحد (الأمس). وهنأ الأمير خالد بن سلمان، المُشير عاصم منير، بمناسبة تعيينه قائدا لقوات الدفاع بجمهورية باكستان، متمنيا له التوفيق والسداد.".
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية السعودية الباكستانية، والتعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين، وبحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
17 سبتمبر, 19:20 GMT
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان، عن تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك، "يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويعكس حرصهما على تعميق الروابط التجارية والاستثمارية لتحقيق الفائدة المتبادلة".
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر أنه "بناءً على الشراكة التاريخية العميقة بين السعودية وباكستا، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، واستنادًا إلى أواصر الأخوة الراسخة والتضامن الإسلامي الذي يربط قيادتي البلدين، اتفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اجتماعهما في الرياض 27 أكتوبر، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، يعتمد على المصالح الاقتصادية المشتركة، ويؤكد التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة أهدافهما المشتركة".
ووفقا للبيان، "يغطي الإطار استكشاف مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي".
ويجري الجانبان دراسة مشاريع مشتركة، منها توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى للتعاون في مجال الطاقة.
ووقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين بلديهما، في قصر "اليمامة" بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي من الدولتين هجوما على كلا البلدين.
