العالم يتهيأ لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
العالم يتهيأ لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026
العالم يتهيأ لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026، حول العالم، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
العالم يتهيأ لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026

12:34 GMT 23.12.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026، حول العالم، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
يتخذ متسلقو الجبال، وهم يرتدون أزياء "بابا نويل"، أوضاعا للتصوير خلال فعالية للدعاء من أجل تسلق آمن في العام الجديد 2026، على جبل بوخانسان في كوريا الجنوبية

امرأة تحمل بالونا عملاقا على شكل باندا تسير في الشارع قبيل عيد الميلاد في بلجيكا

راقصات يرتدين زي "بابا نويل" خلال برنامج عيد الميلاد في ليما في بيرو

يتجول الفنان السنغالي ثيرنو غوي، مرتديا زي "بابا نويل"، في حي فقير يوزع الحلوى على الأطفال قبيل عيد الميلاد، في السنغال

رجل يرتدي زي "بابا نويل" في سوريا يبيع زينة عيد الميلاد، بينما يقف الأمن السوري على مقربة منه في حي القصاع في دمشق

