العالم يتهيأ لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لاحتفالات الميلاد ورأس السنة 2026، حول العالم، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
يتخذ متسلقو الجبال، وهم يرتدون أزياء "بابا نويل"، أوضاعا للتصوير خلال فعالية للدعاء من أجل تسلق آمن في العام الجديد 2026، على جبل بوخانسان في كوريا الجنوبية
يتخذ متسلقو الجبال، وهم يرتدون أزياء "بابا نويل"، أوضاعا للتصوير خلال فعالية للدعاء من أجل تسلق آمن في العام الجديد 2026، على جبل بوخانسان في كوريا الجنوبية
© Getty Images / China News Service/VCG/De Yongjian
امرأة تحمل بالونا عملاقا على شكل باندا تسير في الشارع قبيل عيد الميلاد في بلجيكا
امرأة تحمل بالونا عملاقا على شكل باندا تسير في الشارع قبيل عيد الميلاد في بلجيكا
© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Boعامل ينصب فانوسا عملاقا على شكل حصان احتفالا بالعام الصيني الجديد 2026، عام الحصان، في مقاطعة جيانغسو الصينية
عامل ينصب فانوسا عملاقا على شكل حصان احتفالا بالعام الصيني الجديد 2026، عام الحصان، في مقاطعة جيانغسو الصينية
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورسكان المدينة عند شجرة رأس السنة في ساحة أوكتيابرسكايا في مينسك
سكان المدينة عند شجرة رأس السنة في ساحة أوكتيابرسكايا في مينسك
© AP Photo / Guadalupe Pardo
راقصات يرتدين زي "بابا نويل" خلال برنامج عيد الميلاد في ليما في بيرو
راقصات يرتدين زي "بابا نويل" خلال برنامج عيد الميلاد في ليما في بيرو
© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel
يتجول الفنان السنغالي ثيرنو غوي، مرتديا زي "بابا نويل"، في حي فقير يوزع الحلوى على الأطفال قبيل عيد الميلاد، في السنغال
يتجول الفنان السنغالي ثيرنو غوي، مرتديا زي "بابا نويل"، في حي فقير يوزع الحلوى على الأطفال قبيل عيد الميلاد، في السنغال
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في رالي الدراجات النارية "ديد موروز" و"سنيغوروتشكا" في كراسنودار
المشاركون في رالي الدراجات النارية "ديد موروز" و"سنيغوروتشكا" في كراسنودار
© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghoshشجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 40 قدما وزينة قطار الألعاب في مركز "جي آي بي" التجاري في الهند
شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 40 قدما وزينة قطار الألعاب في مركز "جي آي بي" التجاري في الهند
© AP Photo / Omar Sanadiki
رجل يرتدي زي "بابا نويل" في سوريا يبيع زينة عيد الميلاد، بينما يقف الأمن السوري على مقربة منه في حي القصاع في دمشق
رجل يرتدي زي "بابا نويل" في سوريا يبيع زينة عيد الميلاد، بينما يقف الأمن السوري على مقربة منه في حي القصاع في دمشق
© AP Photo / Manu Fernandezأطفال في مدريد يختارون أرقام تذاكر اليانصيب خلال سحب اليانصيب السنوي لعيد الميلاد، المعروف باسم "إل غوردو" أو "السمين"، في مسرح ريال بمدريد في إسبانيا
أطفال في مدريد يختارون أرقام تذاكر اليانصيب خلال سحب اليانصيب السنوي لعيد الميلاد، المعروف باسم "إل غوردو" أو "السمين"، في مسرح ريال بمدريد في إسبانيا
© AP Photo / Muhammad Sajjadامرأة ترتب زينة احتفالات عيد الميلاد المقبلة في كاتدرائية القديس يوحنا في بيشاور في باكستان
امرأة ترتب زينة احتفالات عيد الميلاد المقبلة في كاتدرائية القديس يوحنا في بيشاور في باكستان
© Getty Images / Kevin Frayerامرأة وطفل يرتديان قبعات احتفالية أثناء سيرهما، بينما ينتظر عامل يرتدي زي "بابا نويل" الزوار في سوق ومعرض عيد الميلاد في بكين في الصين
امرأة وطفل يرتديان قبعات احتفالية أثناء سيرهما، بينما ينتظر عامل يرتدي زي "بابا نويل" الزوار في سوق ومعرض عيد الميلاد في بكين في الصين
© Getty Images / NurPhoto/Ardi Septianيلتقط الزوار صورا تذكارية أمام زينة عيد الميلاد الاحتفالية في مركز باريس "فان جافا "التجاري (PVJ) في إندونيسيا
يلتقط الزوار صورا تذكارية أمام زينة عيد الميلاد الاحتفالية في مركز باريس "فان جافا "التجاري (PVJ) في إندونيسيا