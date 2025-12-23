https://sarabic.ae/20251223/العلم-يفاجئ-العالم-ثورة-في-الحوسبة-الكمومية-وسر-شيخوخة-دماغ-الرجل-1108491011.html
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
سبوتنيك عربي
ثورة في عالم الحوسبة الكمومية، إذ تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بدقة قياسية تصل إلى 99.99%، وبحث علمي حول شيخوخة الدماغ يخلص... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T13:06+0000
2025-12-23T13:06+0000
2025-12-23T13:06+0000
راديو
مرايا العلوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108490700_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_337c952445594bb1b57481c145ed8533.png
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
سبوتنيك عربي
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بفضل بنية جديدة قائمة على دمج السيليكون مع ذرات فسفور، تمثل ثورة في عالم الحوسبة الكمومية حيث تمنح النتائج دقة فائقة تصل إلى 99.99%، وهو ما يقلل الأخطاء بشكل هائل، ويمهد الطريق لحواسيب كمومية عملية.ويقول الباحثون إنهم أنشأوا أول معالج كمومي ذري قابل للتوسع في العالم، وهو ابتكار يمثل خطوة عملاقة نحو ثورة علمية ستسهل اكتشاف الأدوية، والتشفير، ومحاكاة الكون.وأوضح حجازي أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه الحواسيب الحالية هي محدودية عدد الكيوبتات التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 1000 كيوبت، بينما التطبيقات العملية تحتاج إلى الملايين منها، بالإضافة إلى فقدان التماسك بينها والذي ينتج عنه أخطاء فضلا عن صعوبة عمليات التبريد وهو ما تم تجاوزه بقوة في الشريحة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا الابتكار "يمهد لتطبيقات مهمة في مجال التشفير، وتصميم الأدوية، أو التنبؤ الجوي الدقيق، وإذا نجح التوسع، قد يغير هذا الإنجاز مستقبل الأمن السيبراني والحوسبة تماما".توصل بحث لفريق دولي من علماء الأعصاب في جامعة أوسلو إلى أن "أدمغة الرجال قد تتقدم في العمر أسرع من أدمغة النساء"، وذلك بعد تحليل فحوصات دماغية لأكثر من 4,700 بالغ تتراوح أعمارهم بين 17 و95 عاما، وعلى الرغم من ذلك أفاد البحث بأن نسبة إصابة النساء بخرف الشيخوخة الزهايمر تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالرجال.ولاحظ العلماء أن أدمغة الذكور أظهرت انخفاضا أكبر في حجم الدماغ، وعلامات تراجع في مناطق أكثر من الدماغ مقارنة بأدمغة الإناث. وهذا يشير إلى أن أدمغة الذكور قد تتدهور بسرعة أكبر مع التقدم في العمر.وأكد فرويز أن "تقدم السن، بعد انقطاع الطمث، عند المرأة عندما تنخفض نسبة هرمونات مثل "الإستروجين" و"البروجستيرون"، يؤثر على الوظائف المعرفية ويرفع مستوى السايتوكينات الالتهابية، مسببا زيادة خطر الخرف والزهايمر لديهن أكثر من الرجال".واعتبر الخبير أن "العلاج الهرموني البديل له إيجابيات وسلبيات، ويستخدم بحذر بسبب مخاطر محتملة مثل الأورام، وتوجد حاليا عقاقير فعالة فقط في المرحلة الأولى المبكرة من الخرف، التي غالبا ما تمر دون تشخيص، أما المراحل المتوسطة والمتأخرة، فتشمل اضطرابات سلوكية وفقدان للسيطرة".وللحفاظ على صحة الدماغ نصح د. جمال فرويز "بممارسة الألعاب الذهنية، وتجنب الوجبات السريعة والدهنية، وإجراء فحوصات دورية للسكر والضغط والكوليسترول، مع تكثيف التواصل مع كبار السن ومنحهم فرصة الحديث عن ماضيهم للحفاظ على كفاءة الدماغ".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108490700_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a86d0ddffe24964786e11248b03e928b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
مرايا العلوم, аудио
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
ثورة في عالم الحوسبة الكمومية، إذ تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بدقة قياسية تصل إلى 99.99%، وبحث علمي حول شيخوخة الدماغ يخلص إلى أن أدمغة الرجال قد تتقدم في العمر أسرع من أدمغة النساء، رغم أن نسبة إصابة النساء بخرف الشيخوخة "زهايمر" تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالرجال.
تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بفضل بنية جديدة قائمة على دمج السيليكون مع ذرات فسفور، تمثل ثورة في عالم الحوسبة الكمومية حيث تمنح النتائج دقة فائقة تصل إلى 99.99%، وهو ما يقلل الأخطاء بشكل هائل، ويمهد الطريق لحواسيب كمومية عملية.
ويقول الباحثون إنهم أنشأوا أول معالج كمومي ذري قابل للتوسع في العالم، وهو ابتكار يمثل خطوة عملاقة نحو ثورة علمية ستسهل اكتشاف الأدوية، والتشفير، ومحاكاة الكون.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال أستاذ مساعد الاتصالات الضوئية والكمومية بجامعة النيل، د. سالم حجازي: إن "الحواسيب الكمومية تمثل نقلة ثورية عن الحواسيب التقليدية، إذ تعتمد على تقنيات متنوعة مثل الفوتونات (الضوء)، والأيونات المحاصرة، أو المواد فائقة التوصيل، أما الحواسيب العادية فتعتمد على البتات الرقمية (0 أو 1)، بينما تستخدم الكمومية "الكيوبتات" التي يمكنها اتخاذ قيم لا نهائية بين 0 و1 بفضل ما يعرف بالتراكب الكمي، مما يتيح معالجة بعض المشاكل المعقدة بسرعة فلكية"، مشيرا إلى أن "أداء هذا النوع من الحواسيب يعتمد على خاصية التشابك الكمي، الذي يربط كيوبتات منفصلة جغرافيا تتغير حالاتها بطريقة متزامنة".
وأوضح حجازي أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه الحواسيب الحالية هي محدودية عدد الكيوبتات التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 1000 كيوبت، بينما التطبيقات العملية تحتاج إلى الملايين منها، بالإضافة إلى فقدان التماسك بينها والذي ينتج عنه أخطاء فضلا عن صعوبة عمليات التبريد وهو ما تم تجاوزه بقوة في الشريحة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا الابتكار "يمهد لتطبيقات مهمة في مجال التشفير، وتصميم الأدوية، أو التنبؤ الجوي الدقيق، وإذا نجح التوسع، قد يغير هذا الإنجاز مستقبل الأمن السيبراني والحوسبة تماما".
توصل بحث لفريق دولي من علماء الأعصاب في جامعة أوسلو إلى أن "أدمغة الرجال قد تتقدم في العمر أسرع من أدمغة النساء"، وذلك بعد تحليل فحوصات دماغية لأكثر من 4,700 بالغ تتراوح أعمارهم بين 17 و95 عاما، وعلى الرغم من ذلك أفاد البحث بأن نسبة إصابة النساء بخرف الشيخوخة الزهايمر تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالرجال.
ولاحظ العلماء أن أدمغة الذكور أظهرت انخفاضا أكبر في حجم الدماغ، وعلامات تراجع في مناطق أكثر من الدماغ مقارنة بأدمغة الإناث. وهذا يشير إلى أن أدمغة الذكور قد تتدهور بسرعة أكبر مع التقدم في العمر.
ويقول استشاري الطب النفسي، د. جمال فرويز: إن "ظهور علامات الشيخوخة المبكرة لدى الرجال ترجع إلى الضغوط النفسية والاقتصادية الكبيرة التي يتحملونها، خاصة في المجتمعات ذات الطابع الذكوري، إذ يشعر الرجل بالمسؤولية المادية والعاطفية عن الأسرة، وهذه الضغوط، مع الأزمات العالمية والحروب التي تؤثر نفسيا أكثر على الرجال، مما يسرع من علامات الشيخوخة مقارنة بالنساء، أما النساء، فهن يعشن عمرا أطول بشكل عام، إذ يمثلن 60 - 70% من متلقي المعاشات، وتركيز الدوبامين لديهن أعلى في مناطق الدماغ، مما يمنحهن دقة وحدة ملاحظة أفضل".
وأكد فرويز أن "تقدم السن، بعد انقطاع الطمث، عند المرأة عندما تنخفض نسبة هرمونات مثل "الإستروجين" و"البروجستيرون"، يؤثر على الوظائف المعرفية ويرفع مستوى السايتوكينات الالتهابية، مسببا زيادة خطر الخرف والزهايمر لديهن أكثر من الرجال".
واعتبر الخبير أن "العلاج الهرموني البديل له إيجابيات وسلبيات، ويستخدم بحذر بسبب مخاطر محتملة مثل الأورام، وتوجد حاليا عقاقير فعالة فقط في المرحلة الأولى المبكرة من الخرف، التي غالبا ما تمر دون تشخيص، أما المراحل المتوسطة والمتأخرة، فتشمل اضطرابات سلوكية وفقدان للسيطرة".
وللحفاظ على صحة الدماغ نصح د. جمال فرويز "بممارسة الألعاب الذهنية، وتجنب الوجبات السريعة والدهنية، وإجراء فحوصات دورية للسكر والضغط والكوليسترول، مع تكثيف التواصل مع كبار السن ومنحهم فرصة الحديث عن ماضيهم للحفاظ على كفاءة الدماغ".