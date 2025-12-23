العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
ثورة في عالم الحوسبة الكمومية، إذ تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بدقة قياسية تصل إلى 99.99%، وبحث علمي حول شيخوخة الدماغ يخلص إلى أن أدمغة الرجال قد تتقدم في العمر أسرع من أدمغة النساء، رغم أن نسبة إصابة النساء بخرف الشيخوخة "زهايمر" تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالرجال.
تمكن علماء استراليون من صنع "أدق" شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق بفضل بنية جديدة قائمة على دمج السيليكون مع ذرات فسفور، تمثل ثورة في عالم الحوسبة الكمومية حيث تمنح النتائج دقة فائقة تصل إلى 99.99%، وهو ما يقلل الأخطاء بشكل هائل، ويمهد الطريق لحواسيب كمومية عملية.
ويقول الباحثون إنهم أنشأوا أول معالج كمومي ذري قابل للتوسع في العالم، وهو ابتكار يمثل خطوة عملاقة نحو ثورة علمية ستسهل اكتشاف الأدوية، والتشفير، ومحاكاة الكون.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال أستاذ مساعد الاتصالات الضوئية والكمومية بجامعة النيل، د. سالم حجازي: إن "الحواسيب الكمومية تمثل نقلة ثورية عن الحواسيب التقليدية، إذ تعتمد على تقنيات متنوعة مثل الفوتونات (الضوء)، والأيونات المحاصرة، أو المواد فائقة التوصيل، أما الحواسيب العادية فتعتمد على البتات الرقمية (0 أو 1)، بينما تستخدم الكمومية "الكيوبتات" التي يمكنها اتخاذ قيم لا نهائية بين 0 و1 بفضل ما يعرف بالتراكب الكمي، مما يتيح معالجة بعض المشاكل المعقدة بسرعة فلكية"، مشيرا إلى أن "أداء هذا النوع من الحواسيب يعتمد على خاصية التشابك الكمي، الذي يربط كيوبتات منفصلة جغرافيا تتغير حالاتها بطريقة متزامنة".

وأوضح حجازي أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه الحواسيب الحالية هي محدودية عدد الكيوبتات التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 1000 كيوبت، بينما التطبيقات العملية تحتاج إلى الملايين منها، بالإضافة إلى فقدان التماسك بينها والذي ينتج عنه أخطاء فضلا عن صعوبة عمليات التبريد وهو ما تم تجاوزه بقوة في الشريحة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا الابتكار "يمهد لتطبيقات مهمة في مجال التشفير، وتصميم الأدوية، أو التنبؤ الجوي الدقيق، وإذا نجح التوسع، قد يغير هذا الإنجاز مستقبل الأمن السيبراني والحوسبة تماما".
توصل بحث لفريق دولي من علماء الأعصاب في جامعة أوسلو إلى أن "أدمغة الرجال قد تتقدم في العمر أسرع من أدمغة النساء"، وذلك بعد تحليل فحوصات دماغية لأكثر من 4,700 بالغ تتراوح أعمارهم بين 17 و95 عاما، وعلى الرغم من ذلك أفاد البحث بأن نسبة إصابة النساء بخرف الشيخوخة الزهايمر تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالرجال.
ولاحظ العلماء أن أدمغة الذكور أظهرت انخفاضا أكبر في حجم الدماغ، وعلامات تراجع في مناطق أكثر من الدماغ مقارنة بأدمغة الإناث. وهذا يشير إلى أن أدمغة الذكور قد تتدهور بسرعة أكبر مع التقدم في العمر.

ويقول استشاري الطب النفسي، د. جمال فرويز: إن "ظهور علامات الشيخوخة المبكرة لدى الرجال ترجع إلى الضغوط النفسية والاقتصادية الكبيرة التي يتحملونها، خاصة في المجتمعات ذات الطابع الذكوري، إذ يشعر الرجل بالمسؤولية المادية والعاطفية عن الأسرة، وهذه الضغوط، مع الأزمات العالمية والحروب التي تؤثر نفسيا أكثر على الرجال، مما يسرع من علامات الشيخوخة مقارنة بالنساء، أما النساء، فهن يعشن عمرا أطول بشكل عام، إذ يمثلن 60 - 70% من متلقي المعاشات، وتركيز الدوبامين لديهن أعلى في مناطق الدماغ، مما يمنحهن دقة وحدة ملاحظة أفضل".

وأكد فرويز أن "تقدم السن، بعد انقطاع الطمث، عند المرأة عندما تنخفض نسبة هرمونات مثل "الإستروجين" و"البروجستيرون"، يؤثر على الوظائف المعرفية ويرفع مستوى السايتوكينات الالتهابية، مسببا زيادة خطر الخرف والزهايمر لديهن أكثر من الرجال".
واعتبر الخبير أن "العلاج الهرموني البديل له إيجابيات وسلبيات، ويستخدم بحذر بسبب مخاطر محتملة مثل الأورام، وتوجد حاليا عقاقير فعالة فقط في المرحلة الأولى المبكرة من الخرف، التي غالبا ما تمر دون تشخيص، أما المراحل المتوسطة والمتأخرة، فتشمل اضطرابات سلوكية وفقدان للسيطرة".
وللحفاظ على صحة الدماغ نصح د. جمال فرويز "بممارسة الألعاب الذهنية، وتجنب الوجبات السريعة والدهنية، وإجراء فحوصات دورية للسكر والضغط والكوليسترول، مع تكثيف التواصل مع كبار السن ومنحهم فرصة الحديث عن ماضيهم للحفاظ على كفاءة الدماغ".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
