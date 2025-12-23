https://sarabic.ae/20251223/المغرب-يفتح-تحقيقا-حول-استمرار-رسوم-الإغراق-على-واردات-خشب-مصري-1108484676.html
المغرب يفتح تحقيقا حول استمرار رسوم الإغراق على واردات خشب مصري
أطلق المغرب تحقيقا لمراجعة التدبير النهائي المضاد للإغراق على وارداته من "الخشب المتعاكس اللاطي" المصري، عقب انتهاء صلاحية الرسوم المطبقة عليها منذ 4 سنوات. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
ويشمل التحقيق الواردات المصرية المكونة من صفائح خشبية، وقد جاء القرار بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، بحسب بيان رسمي لمديرية الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المغربية.وخلال فترة التحقيق، ستظل الرسوم المضادة السابقة البالغة 28.13% محتجزة كوديعة لدى سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتحصيلها نهائيا لصالح الخزينة أو إعادة سدادها للمستوردين بعد انتهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.ويهدف التحقيق، المتوقع أن يستمر نحو 12 شهرا، إلى دراسة الادعاءات بشأن احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بعد انتهاء فترة تطبيق الرسوم، وذلك بعد طلب من قطاع الإنتاج المغربي حذر من زيادة واردات الخشب المتعاكس اللاطي المصري بعد تاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وسيعمل التحقيق على جمع وتدقيق البيانات والمعلومات اللازمة، لتحديد استمرار أو تكرار الإغراق بالتعاون مع المنتجين المصريين والمستوردين والمنتجين المحليين والأطراف المعنية الأخرى.
