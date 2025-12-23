مصرع شخصين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية بولاية تكساس الأمريكية

https://sarabic.ae/20251223/تحطم-طائرة-تابعة-للبحرية-المكسيكية-ومصرع-شخصين-بولاية-تكساس-الأمريكية-1108476476.html
وكان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، وكانت تقوم بمهمة إنسانية، بحسب بيان صادر عن وزارة البحرية المكسيكية.وأضاف البيان أن أربعة أشخاص تم إنقاذهم أحياء، فيما توفي شخصان، وتستمر الجهود بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي لإنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة.وقالت الوزارة: "فور وقوع الحادث، تم تفعيل بروتوكولات البحث والإنقاذ على الفور، بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، الذين تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ستة أشخاص، أربعة أحياء، ويؤسفنا تأكيد وفاة شخصين".وأضافت البحرية أن الجهود مستمرة لإنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة، لافتة إلى أنه "بناءً على ذلك، ستجري التحقيقات اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة لتحديد أسباب الحادث".ووقع الحادث أثناء اقتراب الطائرة من مدينة جالفيستون بولاية تكساس، وكانت مهمة النقل الطبي المتخصصة منسقة مع مؤسسة مكسيكية تعنى برعاية الأطفال المصابين بحروق شديدة.ووفقًا لموقع تتبع الرحلات Flight Radar، أقلعت الطائرة من مدينة ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية الساعة 18:46 بتوقيت غرينتش، وتم تسجيل آخر موقع لها الساعة 21:01 بتوقيت غرينتش فوق خليج جالفيستون، قرب مطار شاولز الدولي.
23.12.2025
