مصرع شخصين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية بولاية تكساس الأمريكية
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية بولاية تكساس الأمريكية

02:07 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 02:08 GMT 23.12.2025)
© Photo / @stockbellaتحطم طائرة إغاثة أمريكية أثناء توجهها إلى جامايكا
تحطم طائرة إغاثة أمريكية أثناء توجهها إلى جامايكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Photo / @stockbella
تابعنا عبر
أفادت البحرية المكسيكية اليوم الثلاثاء، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة لها في المياه قبالة ولاية تكساس الأمريكية، بينما كانت الطائرة تقوم بعملية نقل طبي.
وكان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، وكانت تقوم بمهمة إنسانية، بحسب بيان صادر عن وزارة البحرية المكسيكية.
وأضاف البيان أن أربعة أشخاص تم إنقاذهم أحياء، فيما توفي شخصان، وتستمر الجهود بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي لإنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة.
وقالت الوزارة: "فور وقوع الحادث، تم تفعيل بروتوكولات البحث والإنقاذ على الفور، بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، الذين تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ستة أشخاص، أربعة أحياء، ويؤسفنا تأكيد وفاة شخصين".
وأضافت البحرية أن الجهود مستمرة لإنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة، لافتة إلى أنه "بناءً على ذلك، ستجري التحقيقات اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة لتحديد أسباب الحادث".
قتلى في تحطم طائرة في مطار مدينة ستيتسفيل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
قتلى في تحطم طائرة في مطار مدينة ستيتسفيل الأمريكية... فيديو
19 ديسمبر, 07:50 GMT
ووقع الحادث أثناء اقتراب الطائرة من مدينة جالفيستون بولاية تكساس، وكانت مهمة النقل الطبي المتخصصة منسقة مع مؤسسة مكسيكية تعنى برعاية الأطفال المصابين بحروق شديدة.
ووفقًا لموقع تتبع الرحلات Flight Radar، أقلعت الطائرة من مدينة ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية الساعة 18:46 بتوقيت غرينتش، وتم تسجيل آخر موقع لها الساعة 21:01 بتوقيت غرينتش فوق خليج جالفيستون، قرب مطار شاولز الدولي.
