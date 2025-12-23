حادث مروري يتسبب في تأجيل زفاف شقيقة ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، بأن شقيقة نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، اضطرت إلى تأجيل حفل زفافها، عقب تعرضها لإصابات خطيرة في حادث سير وقع في أمريكا.
وذكرت التقارير أن، ماريا سول ميسي، أصيبت بكسور في العمود الفقري، إلى جانب حروق وإصابات أخرى، إثر حادث وقع في مدينة ميامي، حيث فقدت الوعي والسيطرة على مركبتها قبل أن تصطدم بجدار.
وكانت ماريا تستعد للزواج مطلع العام الجديد من أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي إنتر ميامي، إلا أن حالتها الصحية فرضت تأجيل المناسبة، وفقا لموقع "TalkSport".
وتخضع ماريا سول حاليا لفترة نقاهة في منزلها بمدينة روساريو الأرجنتينية، إذ بدأت برنامجا لإعادة التأهيل.
وأكد الصحفي الأرجنتيني، أنخيل دي بريتو، نقلا عن والدتها، سيليا كوتشيتيني، أن حالتها مستقرة، لكنها تعاني من كسرين في فقرتين، إضافة إلى كسور في الكعب والمعصم، فضلًا عن إصابات بالحروق التي يتطلب علاجها وقتا طويلا.
وأشار دي بريتو إلى أن الزفاف الذي كان مقررا إقامته في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل بمدينة روساريو، سيتم تأجيله حتى اكتمال تعافيها.
ولفت إلى أن تفاصيل الحادث لم تُحسم بعد، إذ تحدثت تقارير عن قيادتها شاحنة صغيرة، بينما رجّح دي بريتو بعد تواصله مع العائلة أن تكون الحروق ناجمة عن سقوطها من دراجة نارية، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
وتُعرف، ماريا سول ميسي، بأنها سيدة أعمال ومصممة أزياء تمتلك علامتها التجارية الخاصة، وشاركت في عدد من مشاريع شقيقها، ومن المقرر أن تتزوج من، جوليان أريلانو، مدرب فريق تحت 19 عاما بنادي إنتر ميامي.