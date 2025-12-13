طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/طوفان-جماهيري-يفسد-زيارة-ميسي-إلى-الهند-فيديو-1108124094.html
طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو
طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت زيارة ليونيل ميسي قائد فريق "إنتر ميامي" الأمريكي إلى الهند، بفوضى عارمة، عندما اقتحم مشجعون غاضبون أرض ملعب "سولت ليك" في كولكاتا، ولجأوا إلى التخريب... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T13:59+0000
2025-12-13T13:59+0000
أخبار الهند اليوم
ليونيل ميسي
مشجعون
عمليات تخريب
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108123726_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_3feebfc092c759e31752ad72e7c618dd.jpg
وتظهر فيديوهات تناقلتها التلفزيونات والمواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأعداد الهائلة للمشجعين الذين اجتاحوا الملعب، بعد أن كانوا ينتظرون مشاركة ميسي لبضع دقائق على أرض الملعب، إلا أن النجم العالمي اكتفى بالتلويح للجماهير دون اللعب، فيما أحاطت به حشود كبيرة حالت دون تمكن كثيرين من رؤيته بوضوح.وتجاوز سعر التذكرة 100 دولار أمريكي، وهو ما يعادل راتب شهر كامل لكثير من المواطنين في الهند.ويقوم ميسي بجولة في الهند تتضمن فعاليات عدة، من بينها حفلات، وجولات تدريبية للناشئين، ومبادرات خيرية في مدن مختلفة مثل كولكاتا ومومباي. إلا أن وجوده داخل الملعب لم يتجاوز 20 دقيقة وكان خلالها شبه معزول عن الجماهير بسبب الطوق الأمني المشدد ومرافقة أفراد حاشيته له عن قرب."بعد مباراة اليوم".. ميسي يقترب من تسجيل رقم قياسي عالميويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108123726_105:0:733:471_1920x0_80_0_0_40a0ab9f63d8cd2cfc7336d69dd998be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, ليونيل ميسي, مشجعون, عمليات تخريب, نادي الفيديو
أخبار الهند اليوم, ليونيل ميسي, مشجعون, عمليات تخريب, نادي الفيديو

طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو

13:59 GMT 13.12.2025
© Photo / xطوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند
طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تسببت زيارة ليونيل ميسي قائد فريق "إنتر ميامي" الأمريكي إلى الهند، بفوضى عارمة، عندما اقتحم مشجعون غاضبون أرض ملعب "سولت ليك" في كولكاتا، ولجأوا إلى التخريب المتعمد تعبيرًا عن استيائهم من تصرفات ميسي.
وتظهر فيديوهات تناقلتها التلفزيونات والمواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأعداد الهائلة للمشجعين الذين اجتاحوا الملعب، بعد أن كانوا ينتظرون مشاركة ميسي لبضع دقائق على أرض الملعب، إلا أن النجم العالمي اكتفى بالتلويح للجماهير دون اللعب، فيما أحاطت به حشود كبيرة حالت دون تمكن كثيرين من رؤيته بوضوح.

وتوثق الفيديوهات، كيف رمى المشجعون الغاضبون الزجاجات، وحاولوا كسر البوابات بين المدرجات تعبيرًا عن غضبهم على سوء إدارة الحدث بعد مغادرة ميسي مبكرا.

وتجاوز سعر التذكرة 100 دولار أمريكي، وهو ما يعادل راتب شهر كامل لكثير من المواطنين في الهند.
ويقوم ميسي بجولة في الهند تتضمن فعاليات عدة، من بينها حفلات، وجولات تدريبية للناشئين، ومبادرات خيرية في مدن مختلفة مثل كولكاتا ومومباي. إلا أن وجوده داخل الملعب لم يتجاوز 20 دقيقة وكان خلالها شبه معزول عن الجماهير بسبب الطوق الأمني المشدد ومرافقة أفراد حاشيته له عن قرب.
"بعد مباراة اليوم".. ميسي يقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала