طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو
طوفان جماهيري يفسد زيارة ميسي إلى الهند... فيديو
تسببت زيارة ليونيل ميسي قائد فريق "إنتر ميامي" الأمريكي إلى الهند، بفوضى عارمة، عندما اقتحم مشجعون غاضبون أرض ملعب "سولت ليك" في كولكاتا، ولجأوا إلى التخريب... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وتظهر فيديوهات تناقلتها التلفزيونات والمواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأعداد الهائلة للمشجعين الذين اجتاحوا الملعب، بعد أن كانوا ينتظرون مشاركة ميسي لبضع دقائق على أرض الملعب، إلا أن النجم العالمي اكتفى بالتلويح للجماهير دون اللعب، فيما أحاطت به حشود كبيرة حالت دون تمكن كثيرين من رؤيته بوضوح.وتجاوز سعر التذكرة 100 دولار أمريكي، وهو ما يعادل راتب شهر كامل لكثير من المواطنين في الهند.ويقوم ميسي بجولة في الهند تتضمن فعاليات عدة، من بينها حفلات، وجولات تدريبية للناشئين، ومبادرات خيرية في مدن مختلفة مثل كولكاتا ومومباي. إلا أن وجوده داخل الملعب لم يتجاوز 20 دقيقة وكان خلالها شبه معزول عن الجماهير بسبب الطوق الأمني المشدد ومرافقة أفراد حاشيته له عن قرب."بعد مباراة اليوم".. ميسي يقترب من تسجيل رقم قياسي عالميويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
