"بعد مباراة اليوم".. ميسي يقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي

20:32 GMT 14.11.2025
سجل نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي هدفا جديدا مع منتخب بلاده، اليوم الجمعة، جعله على بعد خطوات من تسجيل رقم قياسي عالمي في مسيرته الكروية.
ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 895 هدف ما يجعله يقترب من الوصول إلى 900 هدف خلال مسيرته الكروية، وذلك خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين وأنغولا في المباراة التي جمعت المنتخبين، في العاصمة الأنغولية لواندا، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلالها.
وانتهت المباراة بهدفين نظيفين للأرجنتين، أحرز أحدهما ميسي، الذي أصبح يحتاج إلى 105 أهداف ليسجل رقم الـ 1000 هدف الذي لم يصل إليه حتى الآن البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأصبح هدف مباراة اليوم الذي أحرزه ميسي هو الهدف الدولي رقم 115 للاعب الأرجنتيني، ورقم 895 في مسيرته.
يذكر أن رونالد يحتل المرتبة الأولى عالميا في تاريخ كرة القدم فيما يتعلق برصيد الأهداف بصورة عامة بـ 953 هدفا، بينما يأتي ميسي في المرتبة الثانية.
