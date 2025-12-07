ميسي يقود إنتر ميامي إلى اللقب الأول في تاريخه

عربي
أحرز فريق إنتر ميامي لكرة القدم لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 3ـ1 على ضيفه فانكوفر وايتكابس.
وتمكن نجم الفريق الأمريكي قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قيادة النادي الأمريكي طوال الموسم للفوز بلقبه الأول.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
رئيس نادي برشلونة يكشف موقفه بشأن عودة ميسي إلى النادي
12 نوفمبر, 18:37 GMT
نجح ميسي في صنع هدفين كانا كفيلين بفوز إنتر ميامي على غريمه فانكوفر وايتكابس، بالمباراة الفاصلة، التي أقيم في وقت مبكر من اليوم، رغم سيطرة فانكوفر، الذي يضم النجم الألماني توماس مولر، على مجريات اللعب فترات طويلة.
غير أن المباراة النهائية حسمت في نهاية المطاف بتأثير لمسات ليونيل ميسي، الذي حقق لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.
وافتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر كرة، اصطدمت بالكولومبي إدير أوكامبو، مدافع فانكوفر وسكنت شباك فريقه بالخطأ، في وقت واصل فانكوفر سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، وترجمها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه الكندي علي أحمد.
في وقت استعاد إنتر ميامي تقدمه في الدقيقة 71 عندما استغل ليونيل ميسي هفوة من المنافس، ومرّر الكرة إلى مواطنه رودريجو دي بول، لاعب الوسط الذي تمكن من تسديدها في الشباك.
وجاء الهدف الثالث لإنتر ميامي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما مرر ميسي أيضا الكرة إلى الجناح الأرجنتيني تاديو أليندي ليسكنها المرمى.
