بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
رئيس نادي برشلونة يكشف موقفه بشأن عودة ميسي إلى النادي

18:37 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 18:47 GMT 12.11.2025)
استبعد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عودة ليونيل ميسي إلى الفريق كلاعب، رغم ظهوره المفاجئ في ملعب كامب نو هذا الأسبوع.
وأكد لابورتا أن عودة ميسي التنافسية غير ممكنة حالياً، قائلاً: "مغادرته لم تكن كما أردنا، ولكن من باب الاحترام لميسي وللنادي، ليس من المناسب إثارة توقعات غير واقعية"، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب 111 مليون دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
ميسي: أتطلع للعودة إلى هذا الفريق
أمس, 17:22 GMT
وأعرب لابورتا عن مفاجأته بزيارة ميسي برفقة زميله رودريغو دي بول، مضيفاً: "لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن كامب نو منزله. كانت زيارة عفوية بروح برشلونة، بعد عشاء مع بعض الأصدقاء".
وأكد أن ميسي يستحق "أروع تكريم ممكن" عند اكتمال الملعب بسعة 105.000 متفرج، مشدداً على أن المناسبة ستكون خاصة به.
وكان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعرب، أمس الثلاثاء، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الثلاثاء، عن مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، تعبيره عن نيته في العودة إلى المدينة الكتالونية يوما ما، لكنه لم يحسم بعد مشاركته في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين.
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي
6 نوفمبر, 09:44 GMT
وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".
وأضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وبعد أن قضيت معظم فترة مسيرتي في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
مجتمع
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
28 أكتوبر, 14:49 GMT
وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".
ويشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.
