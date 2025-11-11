عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ميسي: أتطلع للعودة إلى هذا الفريق
ميسي: أتطلع للعودة إلى هذا الفريق
أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
ليونيل ميسي
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/59/1032885967_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9f84f7bb9613e874a9022825503ebed9.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، تعبيره عن نيته في العودة إلى المدينة الكتالونية يوما ما، لكنه لم يحسم بعد مشاركته في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين.وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".وأضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وبعد أن قضيت معظم فترة مسيرتي في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".ويشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025، بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.
ميسي: أتطلع للعودة إلى هذا الفريق

أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، تعبيره عن نيته في العودة إلى المدينة الكتالونية يوما ما، لكنه لم يحسم بعد مشاركته في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين.
وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".
وأضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وبعد أن قضيت معظم فترة مسيرتي في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".
وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".
ويشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.
وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025، بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.
