ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي

تابعنا عبر
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، عن السبب الرئيسي وراء الانتقال إلى الدوري الأمريكي، معترفًا برفضه عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي.
كان ميسي على بعد خطوة من الالتحاق بصفوف الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية، مفضلاً النجم الأرجنتيني الالتحاق بإنتر ميامي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مجتمع
إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028
23 أكتوبر, 20:52 GMT
وفي تصريحات أدلى بها ميسي خلال حضوره ندوة إعلامية في منتدى الأعمال الأمريكي، تحدث عن انتقالاته السابقة بتفصيل.

فقد وصف تجربته في برشلونة، قائلاً: "في برشلونة كنا سعداء للغاية، هناك العائلة والأطفال كنا نملك كل شيء ونشأنا جميعا هناك، تخيل جئت وأنا في الثالثة عشرة من عمري لقد بنيت حياتي كلها هناك الأمر لم يكن سهلًا أبدا".

وأضاف عن فترته في باريس سان جيرمان: "في باريس لم أقض وقتا ممتعا ولم أستمتع بوقتي لأسباب عديدة منها أيضا أن كل شيء كان جديداً عليّ ومختلفا تماما عما اعتدت عليه، لكننا تكيفنا وشهدنا أشياء إيجابية ساعدتنا على الاستمرار في النمو وفي الحياة بشكل عام".
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
مجتمع
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
28 أكتوبر, 14:49 GMT
أما عن انتقاله إلى إنتر ميامي، فقد أكد ميسي أنه "كان قرارا عائليا. منذ وصولي إلى ميامي كانت التجربة رائعة؛ فالعيش في هذه المدينة الرائعة أولا ثم عاطفة الناس منذ اليوم الأول كان مثيرا للإعجاب".
وفي خطوة أكدت التزامه بالتجربة الأمريكية، أعلن ميسي -البالغ من العمر 38 عامًا- مؤخرًا عن تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ما يعني استمراره في الملاعب الأمريكية التي انطلق فيها قبل عامين وسط إثارة جماهيرية وإعلامية هائلة.
وكان عقده السابق من المقرر أن ينتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، اختار البقاء مع الفريق الذي وجد فيه الراحة والاستقرار والتحدي معًا، في مدينة ميامي التي تحولت إلى رمز لمرحلته الجديدة بعد سنوات الإنجازات في برشلونة وتجربته الأخيرة في باريس سان جيرمان.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ميسي يعلق على خسارة بلاده بعد تتويج المغرب بكأس العالم للشباب
20 أكتوبر, 12:12 GMT
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.
وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025، بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.
