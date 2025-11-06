https://sarabic.ae/20251106/ميسي-يكشف-سر-رفضه-عرض-الهلال-السعودي-1106792224.html

ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي

ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي

سبوتنيك عربي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، عن السبب الرئيسي وراء الانتقال إلى الدوري الأمريكي، معترفًا برفضه عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي.

كان ميسي على بعد خطوة من الالتحاق بصفوف الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية، مفضلاً النجم الأرجنتيني الالتحاق بإنتر ميامي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته، وفقا لمواقع رياضية عالمية. وفي تصريحات أدلى بها ميسي خلال حضوره ندوة إعلامية في منتدى الأعمال الأمريكي، تحدث عن انتقالاته السابقة بتفصيل. وأضاف عن فترته في باريس سان جيرمان: "في باريس لم أقض وقتا ممتعا ولم أستمتع بوقتي لأسباب عديدة منها أيضا أن كل شيء كان جديداً عليّ ومختلفا تماما عما اعتدت عليه، لكننا تكيفنا وشهدنا أشياء إيجابية ساعدتنا على الاستمرار في النمو وفي الحياة بشكل عام".وفي خطوة أكدت التزامه بالتجربة الأمريكية، أعلن ميسي -البالغ من العمر 38 عامًا- مؤخرًا عن تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ما يعني استمراره في الملاعب الأمريكية التي انطلق فيها قبل عامين وسط إثارة جماهيرية وإعلامية هائلة.وكان عقده السابق من المقرر أن ينتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، اختار البقاء مع الفريق الذي وجد فيه الراحة والاستقرار والتحدي معًا، في مدينة ميامي التي تحولت إلى رمز لمرحلته الجديدة بعد سنوات الإنجازات في برشلونة وتجربته الأخيرة في باريس سان جيرمان.يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025، بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.

