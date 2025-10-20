https://sarabic.ae/20251020/ميسي-يعلق-على-خسارة-بلاده-بعد-تتويج-المغرب-بكأس-العالم-للشباب-1106205688.html
ميسي يعلق على خسارة بلاده بعد تتويج المغرب بكأس العالم للشباب
رياضة
العالم
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092741753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8949b5b61ab588c17c46096b2bf781ad.jpg
وقال ميسي في رسالة دعم للاعبي المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة أمام المغرب: "ارفعوا رؤوسكم عالياً يا شباب... لقد قدمتم بطولة رائعة".وواصل: "رغم أننا كنا نتمنى جميعًا أن نراكم تفوزون وترفعون الكأس، فإننا نحتفظ بفرحة كل ما قدمتموه لنا، وفخرنا برؤيتكم تدافعون عن ألوان وطنكم بقلب نابض".توِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت فجر الاثنين.ومع تغلبه على المنتخب الأرجنتيني، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد أفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009، وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.ويمتلك منتخب الأرجنتين 6 ألقاب في كأس العالم للشباب كأكثر المنتخبات المتوجة بها بفارق لقب أمام البرازيل.المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
