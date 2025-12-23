عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة

13:28 GMT 23.12.2025

تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
أكد الدكتور حبيب بدوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، أن المحاولات الأوروبية للتمايز عن سياسات إدارة ترامب قد تدفع القارة نحو سباق تسلح جديد، محذراً من خطورة نشر الصواريخ النووية كخطوة تصعيدية قد تقابلها روسيا بجاهزية كاملة وخبرة واسعة في الأسلحة التقليدية والنووية على حد سواء.
وأكد بدوي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا ولديها الخبرات الكاملة بالأسلحة النووية والتقليدية هذا من الجهة الشرقية".

وأضاف: "أما على صعيد الغرب فهناك انقسام جذري بين السياسة الترامبية والمقاربة الأوروبية"، لافتا إلى أن "الناتو أمام خيارين إما الاتجاه نحو المنحى الأوروبي التصعيدي، أو إلى الخيار الأمريكي".

بدوي اعتبر أن "أوروبا تضع الناتو في مأزق"، قائلا إن "سباق التسلح يطرح تساؤلا هل أوروبا منفردة ستسحب استثماراتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتسعى لسباق تسلح فرنسي ألماني بريطاني مع روسيا أم لا والسؤال هنا يتعلق بالقرار الأوروبي تصعيدا أم تهدئة"، مؤكدا أن "من يسعى إلى الحرب هم الأوروبيون وليس الروس".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
11 ديسمبر, 21:06 GMT
وأوضح أن "ترامب يحاول إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف وهدفه الأساسي اقتصادي"، لافتا إلى أنه في "مقاربته يسعى للاستفادة من صفقات تجارية واقتصادية مع روسيا، ويبدو أن أوكرانيا ستدفع ثمنها".

وحول ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي بوتين، ونظيره الأمريكي ترامب العام المقبل، قال بدوي: "لا بد أن تجري لقاءات بين الرئيسين العام المقبل، خاصة أن المصلحتين الروسية والأمريكية تمر في هذا الطريق إضافة إلى الطموحات الاقتصادية لإدارة ترامب، وبالتالي من المتوقع حصول اجتماعات مقتربة".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
16 ديسمبر, 08:59 GMT
وعن تحشيدات وتحركات الناتو الاستفزازية، أشار إلى أنه من "أسباب التدخل الروسي في أوكرانيا الحفاظ على الأقليات الروسية في أوكرانيا ووقف الحركة النازية ضمن اليمين الأوكراني وعدم وجود قواعد للناتو، وصواريخ قريبة من الحدود الروسي"، مؤكدا أنه "عندما تتحدى أوروبا وتقترب من الحدود الروسية عبر بولندا وإستونيا، لا شك ان أوروبا تلعب على شفير الهاوية، ولكن ليس بهدف التصعيد".

وكشف بدوي أن "المقاربة الفرنسية والبريطانية والألمانية، تسعى إلى المزيد من التصعيد، أما باقي الدول الأوروبي ليس من مصلحتها ذلك"، لافتا إلى "روابط اقتصادية عميقة تجمع أوروبا مع روسيا منها موضوع الغاز، وبالتالي من مصلحتهم الوصول الى حل لهذه الأزمة".

وشدد أن "الخطة الاستراتيجية الأمريكية شكلت صدمة للعالم"، معتبرا أن "التناغم بين بوتين وترامب كان له مفاعيله بالاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي"، مضيفا: "من سيدفع الثمن هي أوروبا لأن ترامب يتبعد عن أوروبا والناتو ولديه استراتيجية عميقة لأمريكا أولا".
