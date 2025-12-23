https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-جاهزة-لأي-خطوات-تصعيدية-من-قبل-أوروبا-وتمتلك-خبرات-نووية-وتقليدية-شاملة-1108491509.html

خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة

خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور حبيب بدوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، أن المحاولات الأوروبية للتمايز عن سياسات إدارة ترامب قد تدفع القارة نحو سباق تسلح... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T13:28+0000

2025-12-23T13:28+0000

2025-12-23T13:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصري

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383820_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_885a115cd588eb9072dcb0376d54fbd1.jpg

وأكد بدوي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا ولديها الخبرات الكاملة بالأسلحة النووية والتقليدية هذا من الجهة الشرقية".بدوي اعتبر أن "أوروبا تضع الناتو في مأزق"، قائلا إن "سباق التسلح يطرح تساؤلا هل أوروبا منفردة ستسحب استثماراتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتسعى لسباق تسلح فرنسي ألماني بريطاني مع روسيا أم لا والسؤال هنا يتعلق بالقرار الأوروبي تصعيدا أم تهدئة"، مؤكدا أن "من يسعى إلى الحرب هم الأوروبيون وليس الروس". وأوضح أن "ترامب يحاول إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف وهدفه الأساسي اقتصادي"، لافتا إلى أنه في "مقاربته يسعى للاستفادة من صفقات تجارية واقتصادية مع روسيا، ويبدو أن أوكرانيا ستدفع ثمنها".وعن تحشيدات وتحركات الناتو الاستفزازية، أشار إلى أنه من "أسباب التدخل الروسي في أوكرانيا الحفاظ على الأقليات الروسية في أوكرانيا ووقف الحركة النازية ضمن اليمين الأوكراني وعدم وجود قواعد للناتو، وصواريخ قريبة من الحدود الروسي"، مؤكدا أنه "عندما تتحدى أوروبا وتقترب من الحدود الروسية عبر بولندا وإستونيا، لا شك ان أوروبا تلعب على شفير الهاوية، ولكن ليس بهدف التصعيد".وشدد أن "الخطة الاستراتيجية الأمريكية شكلت صدمة للعالم"، معتبرا أن "التناغم بين بوتين وترامب كان له مفاعيله بالاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي"، مضيفا: "من سيدفع الثمن هي أوروبا لأن ترامب يتبعد عن أوروبا والناتو ولديه استراتيجية عميقة لأمريكا أولا".

https://sarabic.ae/20251211/باحث-في-الشأن-الروسي-صمود-روسيا-وعدم-احترام-أمريكا-لأوروبا-يجعل-من-القارة-العجوز-تائهة-1108066609.html

https://sarabic.ae/20251216/ريابكوف-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وترحب-بجهود-الإدارة-الأمريكية-1108210091.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن