https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-جاهزة-لأي-خطوات-تصعيدية-من-قبل-أوروبا-وتمتلك-خبرات-نووية-وتقليدية-شاملة-1108491509.html
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور حبيب بدوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، أن المحاولات الأوروبية للتمايز عن سياسات إدارة ترامب قد تدفع القارة نحو سباق تسلح... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T13:28+0000
2025-12-23T13:28+0000
2025-12-23T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383820_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_885a115cd588eb9072dcb0376d54fbd1.jpg
وأكد بدوي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا ولديها الخبرات الكاملة بالأسلحة النووية والتقليدية هذا من الجهة الشرقية".بدوي اعتبر أن "أوروبا تضع الناتو في مأزق"، قائلا إن "سباق التسلح يطرح تساؤلا هل أوروبا منفردة ستسحب استثماراتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتسعى لسباق تسلح فرنسي ألماني بريطاني مع روسيا أم لا والسؤال هنا يتعلق بالقرار الأوروبي تصعيدا أم تهدئة"، مؤكدا أن "من يسعى إلى الحرب هم الأوروبيون وليس الروس". وأوضح أن "ترامب يحاول إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف وهدفه الأساسي اقتصادي"، لافتا إلى أنه في "مقاربته يسعى للاستفادة من صفقات تجارية واقتصادية مع روسيا، ويبدو أن أوكرانيا ستدفع ثمنها".وعن تحشيدات وتحركات الناتو الاستفزازية، أشار إلى أنه من "أسباب التدخل الروسي في أوكرانيا الحفاظ على الأقليات الروسية في أوكرانيا ووقف الحركة النازية ضمن اليمين الأوكراني وعدم وجود قواعد للناتو، وصواريخ قريبة من الحدود الروسي"، مؤكدا أنه "عندما تتحدى أوروبا وتقترب من الحدود الروسية عبر بولندا وإستونيا، لا شك ان أوروبا تلعب على شفير الهاوية، ولكن ليس بهدف التصعيد".وشدد أن "الخطة الاستراتيجية الأمريكية شكلت صدمة للعالم"، معتبرا أن "التناغم بين بوتين وترامب كان له مفاعيله بالاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي"، مضيفا: "من سيدفع الثمن هي أوروبا لأن ترامب يتبعد عن أوروبا والناتو ولديه استراتيجية عميقة لأمريكا أولا".
https://sarabic.ae/20251211/باحث-في-الشأن-الروسي-صمود-روسيا-وعدم-احترام-أمريكا-لأوروبا-يجعل-من-القارة-العجوز-تائهة-1108066609.html
https://sarabic.ae/20251216/ريابكوف-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وترحب-بجهود-الإدارة-الأمريكية-1108210091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383820_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_6fa5537af651a8f6b1eeee252172b282.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة
حصري
أكد الدكتور حبيب بدوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، أن المحاولات الأوروبية للتمايز عن سياسات إدارة ترامب قد تدفع القارة نحو سباق تسلح جديد، محذراً من خطورة نشر الصواريخ النووية كخطوة تصعيدية قد تقابلها روسيا بجاهزية كاملة وخبرة واسعة في الأسلحة التقليدية والنووية على حد سواء.
وأكد بدوي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا ولديها الخبرات الكاملة بالأسلحة النووية والتقليدية هذا من الجهة الشرقية".
وأضاف: "أما على صعيد الغرب فهناك انقسام جذري بين السياسة الترامبية والمقاربة الأوروبية"، لافتا إلى أن "الناتو أمام خيارين إما الاتجاه نحو المنحى الأوروبي التصعيدي، أو إلى الخيار الأمريكي".
بدوي اعتبر أن "أوروبا تضع الناتو في مأزق"، قائلا إن "سباق التسلح يطرح تساؤلا هل أوروبا منفردة ستسحب استثماراتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتسعى لسباق تسلح فرنسي ألماني بريطاني مع روسيا أم لا والسؤال هنا يتعلق بالقرار الأوروبي تصعيدا أم تهدئة"، مؤكدا أن "من يسعى إلى الحرب هم الأوروبيون وليس الروس".
وأوضح أن "ترامب يحاول إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف وهدفه الأساسي اقتصادي"، لافتا إلى أنه في "مقاربته يسعى للاستفادة من صفقات تجارية واقتصادية مع روسيا، ويبدو أن أوكرانيا ستدفع ثمنها".
وحول ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي بوتين، ونظيره الأمريكي ترامب العام المقبل، قال بدوي: "لا بد أن تجري لقاءات بين الرئيسين العام المقبل، خاصة أن المصلحتين الروسية والأمريكية تمر في هذا الطريق إضافة إلى الطموحات الاقتصادية لإدارة ترامب، وبالتالي من المتوقع حصول اجتماعات مقتربة".
وعن تحشيدات وتحركات الناتو الاستفزازية، أشار إلى أنه من "أسباب التدخل الروسي في أوكرانيا الحفاظ على الأقليات الروسية في أوكرانيا ووقف الحركة النازية ضمن اليمين الأوكراني وعدم وجود قواعد للناتو، وصواريخ قريبة من الحدود الروسي"، مؤكدا أنه "عندما تتحدى أوروبا وتقترب من الحدود الروسية عبر بولندا وإستونيا، لا شك ان أوروبا تلعب على شفير الهاوية، ولكن ليس بهدف التصعيد".
وكشف بدوي أن "المقاربة الفرنسية والبريطانية والألمانية، تسعى إلى المزيد من التصعيد، أما باقي الدول الأوروبي ليس من مصلحتها ذلك"، لافتا إلى "روابط اقتصادية عميقة تجمع أوروبا مع روسيا منها موضوع الغاز، وبالتالي من مصلحتهم الوصول الى حل لهذه الأزمة".
وشدد أن "الخطة الاستراتيجية الأمريكية شكلت صدمة للعالم"، معتبرا أن "التناغم بين بوتين وترامب كان له مفاعيله بالاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي"، مضيفا: "من سيدفع الثمن هي أوروبا لأن ترامب يتبعد عن أوروبا والناتو ولديه استراتيجية عميقة لأمريكا أولا".