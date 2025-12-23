عربي
خدمة البريد الوطنية الفرنسية تتعرض لهجوم إلكتروني
قال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، اليوم الثلاثاء، إن هجوما إلكترونيا على خدمات البريد الفرنسي (لا بوست) لا يزال مستمرا، على الرغم من انخفاض حدته.
وكانت "لا بوست" أعلنت، أمس الإثنين، عن تعطل خدماتها، بما في ذلك الخدمات المصرفية، نتيجة "عطل كبير في الشبكة".وقال ليسكور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "انخفضت حدة الهجوم، لكنه لا يزال مستمرا".وأضاف ليسكور أنه لم يتم سرقة أي بيانات شخصية للعملاء.وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هجوما إلكترونيا على أنظمة وزارة الداخلية الفرنسية الإلكترونية أسفر عن سرقة بيانات أكثر من 16.4 مليون شخص.وزعم أحد مستخدمي المنتديات، الذي يُعرف باسم "إندرا"، أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى قوائم المطلوبين وقاعدة بيانات الإدانات السابقة، بالإضافة إلى بيانات معينة من أنظمة اتصالات "الإنتربول"، والمديرية العامة للمالية العامة، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.ويُزعم أن الهجوم الإلكتروني جاء ردا على اعتقال جميع أعضاء مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة "شايني هانترز" تقريبا.وفي 18 ديسمبر الجاري، ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبه به متهم بتنظيم هجمات إلكترونية على وزارة الداخلية، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما، سبق إدانته هذا العام بتهم مماثلة، وفقا لما ذكره إعلام فرنسي.
خدمة البريد الوطنية الفرنسية تتعرض لهجوم إلكتروني

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، اليوم الثلاثاء، إن هجوما إلكترونيا على خدمات البريد الفرنسي (لا بوست) لا يزال مستمرا، على الرغم من انخفاض حدته.
وكانت "لا بوست" أعلنت، أمس الإثنين، عن تعطل خدماتها، بما في ذلك الخدمات المصرفية، نتيجة "عطل كبير في الشبكة".
وقال ليسكور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "انخفضت حدة الهجوم، لكنه لا يزال مستمرا".
وأضاف ليسكور أنه لم يتم سرقة أي بيانات شخصية للعملاء.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هجوما إلكترونيا على أنظمة وزارة الداخلية الفرنسية الإلكترونية أسفر عن سرقة بيانات أكثر من 16.4 مليون شخص.
وزعم أحد مستخدمي المنتديات، الذي يُعرف باسم "إندرا"، أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى قوائم المطلوبين وقاعدة بيانات الإدانات السابقة، بالإضافة إلى بيانات معينة من أنظمة اتصالات "الإنتربول"، والمديرية العامة للمالية العامة، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.
ويُزعم أن الهجوم الإلكتروني جاء ردا على اعتقال جميع أعضاء مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة "شايني هانترز" تقريبا.
وفي 18 ديسمبر الجاري، ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبه به متهم بتنظيم هجمات إلكترونية على وزارة الداخلية، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما، سبق إدانته هذا العام بتهم مماثلة، وفقا لما ذكره إعلام فرنسي.
