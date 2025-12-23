https://sarabic.ae/20251223/وثائق-حكومية-أمريكية-تكشف-رؤية-بوش-الابن-تجاه-موسكو-1108501716.html
وثائق حكومية أمريكية تكشف رؤية بوش الابن تجاه روسيا
كشفت وثائق حكومية أمريكية جرى رفع السرية عنها أخيرا أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2001، بأنه ينظر إلى روسيا
وقال بوش الابن لبوتين خلال اجتماع في سلوفينيا: "روسيا جزء من الغرب، لا عدوا له". ووصفت الوثائق اللقاء بأنه كان "الجزء الأهم" في جولة بوش الدولية في تلك الفترة، ما يعكس المكانة التي أولتها الإدارة الأمريكية آنذاك للعلاقات مع روسيا.
18:53 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 19:02 GMT 23.12.2025)
كشفت وثائق حكومية أمريكية جرى رفع السرية عنها أخيرا أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2001، بأنه ينظر إلى روسيا باعتبارها جزءا من الغرب، وليس خصما له.
وقال بوش الابن لبوتين خلال اجتماع في سلوفينيا: "روسيا جزء من الغرب، لا عدوا له".
وبحسب الوثائق، أدلى بوش بهذا التصريح خلال لقائه مع بوتين في سلوفينيا في يونيو/حزيران 2001، مشددا آنذاك على أهمية بناء علاقة إيجابية مع موسكو.
ووصفت الوثائق اللقاء بأنه كان "الجزء الأهم" في جولة بوش الدولية في تلك الفترة، ما يعكس المكانة التي أولتها الإدارة الأمريكية آنذاك للعلاقات مع روسيا.