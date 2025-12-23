https://sarabic.ae/20251223/اتحاد-الصناعيين-الروس-نسعى-لمنع-مغادرة-الشركات-الأمريكية-من-روسيا-1108494997.html
اتحاد الصناعيين الروس: نسعى لمنع مغادرة الشركات الأمريكية من روسيا
اتحاد الصناعيين الروس: نسعى لمنع مغادرة الشركات الأمريكية من روسيا
صرح رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا ألكسندر شوخين، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات الروسية والأمريكية تواصل الحوار غير الرسمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى لمنع الشركات الأمريكية من مغادرة روسيا.
وقال شوخين في تصريحات للصحفيين: "لدينا تواصل غير رسمي نشط للغاية (مع الشركات الأمريكية). والشركات الأمريكية التي لا تزال في روسيا ترغب في مواصلة العمل".وأوضح شوخين بأنه يقصد بكلامه تلك الشركات الأمريكية التي واصلت العمل في روسيا خلال السنوات الأربع الأخيرة على الرغم من الضغوط السياسية من "نخب معادية".وفي السياق، كشفت صحيفة "وسائل إعلام غربية، في 17 نيسان/أبريل الماضي، عن رصد تحركات لوفود من شركات التداول الدولية الكبرى في موسكو خلال الفترة الأخيرة. حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركات الروسية الرائدة في القطاع، كما لفت المصدر الانتباه إلى وجود ممثلي بنوك استثمارية أجنبية في العاصمة الروسية. ووفقًا للصحيفة، فإن هذا يحدث على خلفية محاولات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحسين العلاقات مع روسيا.دبلوماسي روسي: العقوبات كلفت اقتصاد أوروبا أكثر من 1.6 تريليون يوروبوتين: الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية
صرح رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا ألكسندر شوخين، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات الروسية والأمريكية تواصل الحوار غير الرسمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى لمنع الشركات الأمريكية من مغادرة روسيا.
وقال شوخين في تصريحات للصحفيين: "لدينا تواصل غير رسمي نشط للغاية (مع الشركات الأمريكية). والشركات الأمريكية التي لا تزال في روسيا ترغب في مواصلة العمل".
وتابع شوخين: "إحدى مهامنا، بصفتنا اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، هي محاولة منع الشركات الأمريكية من المغادرة تحت ضغط المنافسين الروس، الذين سيرغبون بالطبع في شغل بعض القطاعات إذا أصبحت شاغرة".
وأوضح شوخين بأنه يقصد بكلامه تلك الشركات الأمريكية التي واصلت العمل في روسيا خلال السنوات الأربع الأخيرة على الرغم من الضغوط السياسية من "نخب معادية".
وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
وفي السياق، كشفت صحيفة "وسائل إعلام غربية، في 17 نيسان/أبريل الماضي، عن رصد تحركات لوفود من شركات التداول الدولية
الكبرى في موسكو خلال الفترة الأخيرة. حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركات الروسية الرائدة في القطاع، كما لفت المصدر الانتباه إلى وجود ممثلي بنوك استثمارية أجنبية في العاصمة الروسية. ووفقًا للصحيفة، فإن هذا يحدث على خلفية محاولات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحسين العلاقات مع روسيا.