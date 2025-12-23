https://sarabic.ae/20251223/-وزير-الدفاع-البيلاروسي-يوضح-سبب-نشر-صواريخ-أوريشنيك-في-البلاد-1108495475.html

وزير الدفاع البيلاروسي يوضح سبب نشر صواريخ "أوريشنيك" في البلاد

وزير الدفاع البيلاروسي يوضح سبب نشر صواريخ "أوريشنيك" في البلاد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الثلاثاء، أن تسليم أحدث منظومة صواريخ أوريشنيك الروسية إلى بيلاروسيا لن يغير موازين القوى في أوروبا، لأن هذه... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T15:27+0000

2025-12-23T15:27+0000

2025-12-23T15:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579151_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_ffd30cfea72af662397ea06fa5aba67b.jpg

وقال خرينين خلال مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية: "على الإطلاق، لا نعتقد حتى أنه "أوريشنيك" يجب أن يؤثر على توازن القوى والموارد. هذا هو النظام المعقد الذي يهدف إلى الردع الاستراتيجي ورد الفعل، والذي تصاعد مرة أخرى في مكان ما هناك، في الغرب، لسبب ما". ولفت إلى أن مينسك لا تخطط للقتال ضد الغرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تشكل تهديدا لأحد. وقال: "نقولها صراحة، نحن لا ننوي محاربتكم (الغرب)، ولسنا تهديدا لكم، بل على العكس، نحن نقول دعونا نتحدث، دعونا على الأقل نعيد بناء العلاقة التي كانت بيننا سابقاً، كما ينبغي أن تكون بين الجيران". وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية جوابا عن سؤال يتعلق بعدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" التي ستنشرها بيلاروسيا: "عشرة أنظمة على الأكثر".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن الصاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى الفرط صوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".

https://sarabic.ae/20251222/لوكاشينكو-يعلن-عدد-أنظمة-صواريخ-أوريشنيك-المزمع-نشرها-في-بيلاروسيا-1108463144.html

https://sarabic.ae/20251218/لوكاشينكو-منظومة-أوريشنيك-تدخل-الخدمة-القتالية-في-بيلاروسيا--1108308877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم