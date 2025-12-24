https://sarabic.ae/20251224/أوربان-العام-2025-قد-يكون-عام-السلام-الأخير-في-أوروبا-1108522741.html

أوربان: العام 2025 قد يكون عام السلام الأخير في أوروبا

أوربان: العام 2025 قد يكون عام السلام الأخير في أوروبا

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه لا يستبعد أن يكون عام 2025، آخر عام سلمي في أوروبا، مشيرا إلى أن السبب ليس الصراع في أوكرانيا، بل تراجع أوروبا...

وردا على سؤال عما إذا كان عام 2025 قد يكون آخر عام سلمي في أوروبا، قال أوربان: "نعم، لا يمكن استبعاد ذلك".وأشار أوربان إلى أنه "قد يبدو أن الحرب الأوكرانية-الروسية، تنطوي على خطر التصعيد، لكنها في الحقيقة مجرد تبعية. السبب الحقيقي هو الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه أوروبا الغربية. لقد بدأ هذا المسار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم تسارع بسبب الاستجابة الفاشلة للأزمة المالية العالمية".وتابع: "قبل عقدين، كانت المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متقاربة إلى حد كبير. أما اليوم، فالأمريكيون يحلقون في السماء، بينما تتدحرج أوروبا نحو الأسفل. القارة التي كانت تعد يوما نموذجا للعالم، تحولت خلال سنوات قليلة إلى لاعب سطحي وغير جاد".وقال أوربان: "الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة تفكك. عملية التفكك جارية، وتتزامن مع تكثيف بيروقراطية بروكسل جهودها لبناء إمبراطورية. يتفكك الاتحاد الأوروبي على النحو التالي، تتخذ القرارات في بروكسل، لكنها لا تنفذ. أولا، في البداية لا تلتزم دولة واحدة، ثم اثنتان، ثم ثلاث".

