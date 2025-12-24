باحث في الشأن الروسي: روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية
باحث في الشأن الروسي: روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية
تناول الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، من موسكو، الحل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، ونتائج اجتماع ميامي.
وأشار الباحث إلى أنه "من المبكر الحديث عن قرب اتفاق لوقف إطلاق النار، نظرا لوجود نقاط خلاف جوهرية لم يتم حلها بعد، رغم وجود بعض التفاؤل الحذر من الجانب الروسي". وأوضح أبي المنى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا خرق كبير تم تسجيله في اجتماع ميامي"، مؤكدا أن "وقف الصراع غير ممكن دون انسحاب أوكراني من منطقة الدونباس". وشدد على أن "الضمانات الأمنية لا يمكن فصلها عن مسألة الأراضي للطرفين الروسي والأوكراني"، موضحًا أن "الضمانات بالنسبة لأوكرانيا ستكون مشابهة للبند الخامس في حلف الناتو أي مبدأ الدفاع المشترك عند التعرض لهجوم، أما بالنسبة لروسيا فهي تتمثل في عدم استفزازها وتهديد أمنها القومي".وأشار إلى أن "الوضع مرهون بالأسابيع المقبلة، وبتغير الموقف الأوروبي ووقف التعنت الذي يقوض أي محاولة لإحلال السلام"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارا حاسما من ترامب للضغط على الأوروبيين"، بالإضافة إلى "دور واشنطن في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوروبا، وذلك من منظور إنهاء الصراع وفق اتفاقيات ألاسكا، بما يضمن تحقيق المصالح الأمريكية، والمطالب الروسية في الوقت نفسه". وأوضح أن "روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية، مع رغبتها في إنهاء الصراع وفق قواعد أساسية تضمن السلام في أوكرانيا والمنطقة لعشرات السنوات المقبلة، وليس عبر حلول مؤقتة أو هدنة مرحلية".ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "التخبط في صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ما يتعلق بدعم أوكرانيا عبر الأصول الروسية"، مؤكدا أن "الدول الأوروبية تعمل وفق مصالحها ومصلحة شعوبها، وأن فرنسا تحاول الانخراط في الحوار، لكنها لن تخرج عن القرار الأوروبي الجامع"، معتبرا أنه "لا يمكن التعويل على التواصل الفرنسي الروسي، ويجب انتظار شكل هذه المحادثات ومخرجاتها".خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-جاهزة-لأي-خطوات-تصعيدية-من-قبل-أوروبا-وتمتلك-خبرات-نووية-وتقليدية-شاملة-1108491509.html
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم

باحث في الشأن الروسي: روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية

حصري
تناول الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، من موسكو، الحل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، ونتائج اجتماع ميامي.
وأشار الباحث إلى أنه "من المبكر الحديث عن قرب اتفاق لوقف إطلاق النار، نظرا لوجود نقاط خلاف جوهرية لم يتم حلها بعد، رغم وجود بعض التفاؤل الحذر من الجانب الروسي".

وأوضح أبي المنى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا خرق كبير تم تسجيله في اجتماع ميامي"، مؤكدا أن "وقف الصراع غير ممكن دون انسحاب أوكراني من منطقة الدونباس".

وشدد على أن "الضمانات الأمنية لا يمكن فصلها عن مسألة الأراضي للطرفين الروسي والأوكراني"، موضحًا أن "الضمانات بالنسبة لأوكرانيا ستكون مشابهة للبند الخامس في حلف الناتو أي مبدأ الدفاع المشترك عند التعرض لهجوم، أما بالنسبة لروسيا فهي تتمثل في عدم استفزازها وتهديد أمنها القومي".
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: روسيا جاهزة لأي خطوات تصعيدية من قبل أوروبا وتمتلك خبرات نووية وتقليدية شاملة
أمس, 13:28 GMT
وأشار إلى أن "الوضع مرهون بالأسابيع المقبلة، وبتغير الموقف الأوروبي ووقف التعنت الذي يقوض أي محاولة لإحلال السلام"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارا حاسما من ترامب للضغط على الأوروبيين"، بالإضافة إلى "دور واشنطن في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوروبا، وذلك من منظور إنهاء الصراع وفق اتفاقيات ألاسكا، بما يضمن تحقيق المصالح الأمريكية، والمطالب الروسية في الوقت نفسه".

وأوضح أن "روسيا ستحقق أهدافها سواء عبر المفاوضات أو بالقوة العسكرية، مع رغبتها في إنهاء الصراع وفق قواعد أساسية تضمن السلام في أوكرانيا والمنطقة لعشرات السنوات المقبلة، وليس عبر حلول مؤقتة أو هدنة مرحلية".

ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "التخبط في صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ما يتعلق بدعم أوكرانيا عبر الأصول الروسية"، مؤكدا أن "الدول الأوروبية تعمل وفق مصالحها ومصلحة شعوبها، وأن فرنسا تحاول الانخراط في الحوار، لكنها لن تخرج عن القرار الأوروبي الجامع"، معتبرا أنه "لا يمكن التعويل على التواصل الفرنسي الروسي، ويجب انتظار شكل هذه المحادثات ومخرجاتها".
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
