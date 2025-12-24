عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تجربة تعليمية مبتكرة...مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه...فيديو
مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه
مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / x
ابتكر مدرس علوم في مقاطعة "جيانغشي" شرقي الصين، صاروخا مائيا باستخدام زجاجات ودلاء بلاستيكية، في تجربة تعليمية إبداعية جذبت أنظار الطلاب وأثارت اهتمامهم بالعلوم.
ونجح المعلم في تصميم نظام دفع مبتكر يعتمد على دلاء الماء، مكنه من إطلاق صاروخ مائي ثنائي المراحل ارتفع عاليا في السماء.

وأشعل هذا المشروع القائم على مبدأ "إصنع بنفسك" حماس الأطفال المحليين، حيث بدت السعادة واضحة على وجوه الطلاب وهم يتابعون انطلاق الصاروخ، في مشهد عكس تأثير الأساليب التعليمية المبتكرة في تعزيز حب الاستكشاف العلمي وتنمية الشغف بالمعرفة.

