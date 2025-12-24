https://sarabic.ae/20251224/تجربة-تعليمية-مبتكرةمدرس-صيني-يطلق-صاروخا-مائيا-لإلهام-طلابهفيديو-1108529534.html
تجربة تعليمية مبتكرة...مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه...فيديو
2025-12-24T17:40+0000
2025-12-24T17:40+0000
2025-12-24T17:40+0000
مجتمع
الصين
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
ونجح المعلم في تصميم نظام دفع مبتكر يعتمد على دلاء الماء، مكنه من إطلاق صاروخ مائي ثنائي المراحل ارتفع عاليا في السماء.
الصين
ابتكر مدرس علوم في مقاطعة "جيانغشي" شرقي الصين، صاروخا مائيا باستخدام زجاجات ودلاء بلاستيكية، في تجربة تعليمية إبداعية جذبت أنظار الطلاب وأثارت اهتمامهم بالعلوم.
ونجح المعلم في تصميم نظام دفع مبتكر يعتمد على دلاء الماء، مكنه من إطلاق صاروخ مائي ثنائي المراحل ارتفع عاليا في السماء.
وأشعل هذا المشروع القائم على مبدأ "إصنع بنفسك" حماس الأطفال المحليين، حيث بدت السعادة واضحة على وجوه الطلاب وهم يتابعون انطلاق الصاروخ، في مشهد عكس تأثير الأساليب التعليمية المبتكرة في تعزيز حب الاستكشاف العلمي وتنمية الشغف بالمعرفة.