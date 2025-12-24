https://sarabic.ae/20251224/خلال-لقائه-في-واشنطن-إعلام-نتنياهو-يعمل-على-رسم-حدود-جديدة-لإسرائيل-في-غزة--1108527912.html

خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة

خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل في جعبته إلى واشنطن، العديد من الملفات من بينها طلب يتعلق بقطاع... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T16:37+0000

2025-12-24T16:37+0000

2025-12-24T16:37+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم اعتبار "الخط الأصفر في غزة" حدودا جديدة لإسرائيل، وهو الخط الذي يعني ضم 58% من مساحة قطاع غزة.وذكر أنه "قبل اجتماع نتنياهو مع ترامب، أثارت مناقشات أمنية احتمال السعي للحصول على دعم أمريكي من أجل جعل الخط الأصفر حدود إسرائيل الجديدة مع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تشمل ضم نحو 58% من أراضي القطاع".وأوضح الموقع أن نتنياهو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب، حيث تجري حاليا مباحثات مكثفة على المستويين السياسي والأمني في تل أبيب استعدادا لهذا اللقاء، حيث يعد مستقبل قطاع غزة وإمكانية تغيير حدوده من أبرز القضايا المطروحة.وأشار إلى أنه "كجزء من المناقشات الأمنية، يجري دراسة إمكانية طلب الدعم الأمريكي لإعادة رسم الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة".ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية، أن "الفكرة المطروحة هي ضم مناطق حتى الخط الأصفر، مع العمل في الوقت نفسه على تجفيف موارد حماس الاقتصادية، حتى تفقد سيطرتها على قطاع غزة".ويشار إلى أن الخط الأصفر داخل غزة يشمل حوالي 58% من أراضي القطاع، بما في ذلك مناطق مركزية مثل بيت حانون وبيت لاهيا وخان يونس وجزء كبير من مدينة رفح.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20251223/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ينفي-نية-إقامة-مستوطنات-في-غزة-رغم-تصريحات-سابقة-تؤكد-العكس--1108496327.html

https://sarabic.ae/20251224/مصر-تؤكد-ضرورة-تمكين-قوة-الاستقرار-الدولية-من-أداء-المهام-الموكلة-إليها-في-قطاع-غزة-1108516730.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار