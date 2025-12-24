خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/خلال-لقائه-في-واشنطن-إعلام-نتنياهو-يعمل-على-رسم-حدود-جديدة-لإسرائيل-في-غزة--1108527912.html
خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة
خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة
خلال لقائه في واشنطن.. إعلام: نتنياهو يعمل على رسم حدود جديدة لإسرائيل في غزة

16:37 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل في جعبته إلى واشنطن، العديد من الملفات من بينها طلب يتعلق بقطاع غزة.
وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم اعتبار "الخط الأصفر في غزة" حدودا جديدة لإسرائيل، وهو الخط الذي يعني ضم 58% من مساحة قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي ينفي نية إقامة مستوطنات في غزة رغم تصريحات سابقة تؤكد العكس
أمس, 16:18 GMT
وذكر أنه "قبل اجتماع نتنياهو مع ترامب، أثارت مناقشات أمنية احتمال السعي للحصول على دعم أمريكي من أجل جعل الخط الأصفر حدود إسرائيل الجديدة مع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تشمل ضم نحو 58% من أراضي القطاع".
وأوضح الموقع أن نتنياهو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب، حيث تجري حاليا مباحثات مكثفة على المستويين السياسي والأمني في تل أبيب استعدادا لهذا اللقاء، حيث يعد مستقبل قطاع غزة وإمكانية تغيير حدوده من أبرز القضايا المطروحة.
وأشار إلى أنه "كجزء من المناقشات الأمنية، يجري دراسة إمكانية طلب الدعم الأمريكي لإعادة رسم الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة".
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية، أن "الفكرة المطروحة هي ضم مناطق حتى الخط الأصفر، مع العمل في الوقت نفسه على تجفيف موارد حماس الاقتصادية، حتى تفقد سيطرتها على قطاع غزة".
ويشار إلى أن الخط الأصفر داخل غزة يشمل حوالي 58% من أراضي القطاع، بما في ذلك مناطق مركزية مثل بيت حانون وبيت لاهيا وخان يونس وجزء كبير من مدينة رفح.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
مصر تؤكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها في قطاع غزة
10:39 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
