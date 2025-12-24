https://sarabic.ae/20251224/رئيس-الحركة-المدنية-الديمقراطية-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-حالة-انسداد-سياسي-منذ-سنوات--1108534564.html

رئيس الحركة المدنية الديمقراطية لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش حالة انسداد سياسي منذ سنوات

قال رئيس الحركة المدنية الديمقراطية ومنسق "التحالف الوطني الجنوبي" باليمن الشيخ هاني محمد اليزيدي: إن "التطورات المتسارعة في المشهد السياسي مثيرة للقلق، معتبرا... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الخطورة ليست في كون القرار توافقيا أو أحاديا داخل المجلس الرئاسي، بل في مدى تعبيره عن مصالح الناس وقدرته على حفظ الاستقرار".وتابع: "الإشكالية الأساسية لا تكمن في طرف بعينه، بل في استمرار إدارة الخلافات الوطنية بمنطق الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وغياب الجامع التوافقي الذي يعبر عن مصالح الناس وتطلعاتهم، بعيدا عن الارتهان للخارج". وفيما يخص الجنوب، يقول اليزيدي: "نؤكد أن القضية الجنوبية أكبر من أي مكون سياسي، ولا يجوز اختزالها في طرف واحد أو التعامل معها كأداة صراع إقليمي، كما نرى أن ما يجري في حضرموت وغيرها من المحافظات هو انعكاس لصراع على النفوذ والثروة، لا يخدم الاستقرار ولا يعكس إرادة أبنائها".وتابع: "نحن نؤمن بأن تغليب لغة العقل يبدأ بالاعتراف بالتعدد السياسي، واحترام الخصوصيات المحلية، وفتح المجال أمام قوى وطنية مستقلة للمشاركة في صياغة الحلول، دون إقصاء أو وصاية، مشيرا إلى أن استمرار المسار الحالي قد يفتح الباب أمام توترات أوسع، بينما الحوار الجاد والمسؤول يظل الخيار الأقل كلفة على الجميع". ومن هذا المنطلق، يرى اليزيدي، أنه "على التحالف الوطني الجنوبي أن يطرح نفسه كمشروع سياسي وطني مستقل، يسعى إلى التهدئة، وبناء الثقة، والعمل مع مختلف الأطراف على أساس الشراكة، واحترام إرادة المواطنين، وحماية السلم الاجتماعي، خصوصا في المحافظات التي ظلت بعيدة عن الصراع".وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، "وصلت إلى أخطر مراحلها خلال الأسبوع الحالي"، عبر دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تدعم تقسيم البلاد وفرض سلطة موازية بالقوة.وقال العليمي، خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.ويأتي ذلك عقب إعلان وزارات وهيئات حكومية خاضعة لإدارة المجلس الانتقالي تأييدها العلني لخطوات فُرضت بالقوة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تجاوز الصلاحيات وانعكاس ذلك على وحدة القرار الحكومي وتماسك مؤسسات الدولة.وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.ويطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة، مبررا ذلك بما يعتبره ظلما لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.

