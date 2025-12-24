رئيس الحركة المدنية الديمقراطية لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش حالة انسداد سياسي منذ سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/رئيس-الحركة-المدنية-الديمقراطية-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-حالة-انسداد-سياسي-منذ-سنوات--1108534564.html
رئيس الحركة المدنية الديمقراطية لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش حالة انسداد سياسي منذ سنوات
رئيس الحركة المدنية الديمقراطية لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش حالة انسداد سياسي منذ سنوات
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحركة المدنية الديمقراطية ومنسق "التحالف الوطني الجنوبي" باليمن الشيخ هاني محمد اليزيدي: إن "التطورات المتسارعة في المشهد السياسي مثيرة للقلق، معتبرا... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T20:24+0000
2025-12-24T20:24+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101368/95/1013689583_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c9e6d4176b79e21e6edb18014388dc2f.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الخطورة ليست في كون القرار توافقيا أو أحاديا داخل المجلس الرئاسي، بل في مدى تعبيره عن مصالح الناس وقدرته على حفظ الاستقرار".وتابع: "الإشكالية الأساسية لا تكمن في طرف بعينه، بل في استمرار إدارة الخلافات الوطنية بمنطق الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وغياب الجامع التوافقي الذي يعبر عن مصالح الناس وتطلعاتهم، بعيدا عن الارتهان للخارج". وفيما يخص الجنوب، يقول اليزيدي: "نؤكد أن القضية الجنوبية أكبر من أي مكون سياسي، ولا يجوز اختزالها في طرف واحد أو التعامل معها كأداة صراع إقليمي، كما نرى أن ما يجري في حضرموت وغيرها من المحافظات هو انعكاس لصراع على النفوذ والثروة، لا يخدم الاستقرار ولا يعكس إرادة أبنائها".وتابع: "نحن نؤمن بأن تغليب لغة العقل يبدأ بالاعتراف بالتعدد السياسي، واحترام الخصوصيات المحلية، وفتح المجال أمام قوى وطنية مستقلة للمشاركة في صياغة الحلول، دون إقصاء أو وصاية، مشيرا إلى أن استمرار المسار الحالي قد يفتح الباب أمام توترات أوسع، بينما الحوار الجاد والمسؤول يظل الخيار الأقل كلفة على الجميع". ومن هذا المنطلق، يرى اليزيدي، أنه "على التحالف الوطني الجنوبي أن يطرح نفسه كمشروع سياسي وطني مستقل، يسعى إلى التهدئة، وبناء الثقة، والعمل مع مختلف الأطراف على أساس الشراكة، واحترام إرادة المواطنين، وحماية السلم الاجتماعي، خصوصا في المحافظات التي ظلت بعيدة عن الصراع".وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، "وصلت إلى أخطر مراحلها خلال الأسبوع الحالي"، عبر دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تدعم تقسيم البلاد وفرض سلطة موازية بالقوة.وقال العليمي، خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.ويأتي ذلك عقب إعلان وزارات وهيئات حكومية خاضعة لإدارة المجلس الانتقالي تأييدها العلني لخطوات فُرضت بالقوة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تجاوز الصلاحيات وانعكاس ذلك على وحدة القرار الحكومي وتماسك مؤسسات الدولة.وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.ويطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة، مبررا ذلك بما يعتبره ظلما لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.
https://sarabic.ae/20230323/المجلس-الانتقالي-يؤكد-رغبته-في-تقسيم-اليمن-ويعلن-موقفه-من-محادثات-السعودية-وأنصار-الله-1075077852.html
https://sarabic.ae/20251223/تحذير-من-أخطر-مرحلة-العليمي-يتهم-الانتقالي-الجنوبي-بفرض-سلطة-موازية-وتهديد-وحدة-اليمن--1108496513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101368/95/1013689583_46:0:1743:1273_1920x0_80_0_0_3ade62232a11b02488f5aa27b1775218.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن

رئيس الحركة المدنية الديمقراطية لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش حالة انسداد سياسي منذ سنوات

20:24 GMT 24.12.2025
© Sputnik . STRمدينة عدن بجنوب اليمن
مدينة عدن بجنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . STR
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال رئيس الحركة المدنية الديمقراطية ومنسق "التحالف الوطني الجنوبي" باليمن الشيخ هاني محمد اليزيدي: إن "التطورات المتسارعة في المشهد السياسي مثيرة للقلق، معتبرا أنها تعكس حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الخطورة ليست في كون القرار توافقيا أو أحاديا داخل المجلس الرئاسي، بل في مدى تعبيره عن مصالح الناس وقدرته على حفظ الاستقرار".
وتابع: "الإشكالية الأساسية لا تكمن في طرف بعينه، بل في استمرار إدارة الخلافات الوطنية بمنطق الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وغياب الجامع التوافقي الذي يعبر عن مصالح الناس وتطلعاتهم، بعيدا عن الارتهان للخارج".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"
23 مارس 2023, 18:57 GMT
وفيما يخص الجنوب، يقول اليزيدي: "نؤكد أن القضية الجنوبية أكبر من أي مكون سياسي، ولا يجوز اختزالها في طرف واحد أو التعامل معها كأداة صراع إقليمي، كما نرى أن ما يجري في حضرموت وغيرها من المحافظات هو انعكاس لصراع على النفوذ والثروة، لا يخدم الاستقرار ولا يعكس إرادة أبنائها".
وتابع: "نحن نؤمن بأن تغليب لغة العقل يبدأ بالاعتراف بالتعدد السياسي، واحترام الخصوصيات المحلية، وفتح المجال أمام قوى وطنية مستقلة للمشاركة في صياغة الحلول، دون إقصاء أو وصاية، مشيرا إلى أن استمرار المسار الحالي قد يفتح الباب أمام توترات أوسع، بينما الحوار الجاد والمسؤول يظل الخيار الأقل كلفة على الجميع".
ومن هذا المنطلق، يرى اليزيدي، أنه "على التحالف الوطني الجنوبي أن يطرح نفسه كمشروع سياسي وطني مستقل، يسعى إلى التهدئة، وبناء الثقة، والعمل مع مختلف الأطراف على أساس الشراكة، واحترام إرادة المواطنين، وحماية السلم الاجتماعي، خصوصا في المحافظات التي ظلت بعيدة عن الصراع".
وقال اليزيدي: "المشهد القادم لا يزال مفتوح على خيارين، إما الاستمرار في إدارة الأزمة بذات الأدوات، بمجلس رئاسي أثبت فشله، أو فتح أفق سياسي جديد، يقوم على التوافق، وتجنيب البلاد مزيدا من الصدام".
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، "وصلت إلى أخطر مراحلها خلال الأسبوع الحالي"، عبر دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تدعم تقسيم البلاد وفرض سلطة موازية بالقوة.
وقال العليمي، خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
تحذير من "أخطر مرحلة": العليمي يتهم "الانتقالي الجنوبي" بفرض سلطة موازية وتهديد وحدة اليمن
أمس, 16:27 GMT
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارات وهيئات حكومية خاضعة لإدارة المجلس الانتقالي تأييدها العلني لخطوات فُرضت بالقوة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تجاوز الصلاحيات وانعكاس ذلك على وحدة القرار الحكومي وتماسك مؤسسات الدولة.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.
وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة، مبررا ذلك بما يعتبره ظلما لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала