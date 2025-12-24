https://sarabic.ae/20251224/فيضانات-تجتاح-بوينس-آيرس-إثر-أمطار-غزيرةفيديو-1108537035.html
فيضانات تجتاح بوينس آيرس إثر أمطار غزيرة..فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، فيضانات عارمة نتيجة أمطار غزيرة، وفق مقاطع فيديو تداولها السكان. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T21:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الأرجنتين
العالم
أخبار العالم الآن
وأسفرت الأمطار عن غرق مركبات وتضرر عدد من المحال التجارية.
2025
21:55 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 22:00 GMT 24.12.2025)
شهدت العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، فيضانات عارمة نتيجة أمطار غزيرة، وفق مقاطع فيديو تداولها السكان.
وأسفرت الأمطار عن غرق مركبات وتضرر عدد من المحال التجارية.
فيما شهدت حركة السير صعوبات كبيرة في عدة أحياء بالمدينة. وتعمل فرق الطوارئ على إزالة المياه وتقديم الدعم للسكان المتضررين.