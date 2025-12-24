https://sarabic.ae/20251224/محلل-سياسي-يكشف-لـسبوتنيك-الدوافع-التي-تقف-خلف-مبادرة-الحكومة-السودانية-لوقف-الحرب-1108531484.html

محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب

محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب

24.12.2025

وأوضح أن تلك المبادرات ظلت طوال السنوات الماضية حكرا على مجلس السيادة السوداني، وبشكل خاص في يد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: إنه "لأول مرة يخرج رئيس الوزراء خارج السياق المعهود عنهم ويطرح مبادرة للسلام خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن".وأضاف ميرغني، أن "ما طرحه إدريس لم يخرج بعيدا عن خارطة الطريق التي قدمت من السودان إلى الأمم المتحدة قبل عام تقريبا، حيث كرر ذات النقاط مع وضع بعض التعديلات الطفيفة التي توحي بأنها امتداد للمبادرة التي طرحتها الرباعية، أو الإيحاء بأن هناك ثمة علاقة بين الطرفين".واستطرد: "في تقديري أنه ليس هناك مبادرة جديدة من الأساس، بل هو نفس الطرح القديم، لكن يبدو أنها محاولة للخروج من التعهدات التي تم الاتفاق عليها في مبادرة الرباعية، خلال الزيارات التي قام بها البرهان من الرياض إلى القاهرة، السودان يعيش اليوم في دائرة مفرغة، حيث أن الحكومة تحاول التهرب من التزامات سابقة تم التوافق عليها مع دول في الإقليم على أعلى المستويات".وأشار ميرغني إلى أن مبادرة رئيس الحكومة قد يكون المقصود منها الخروج إلى مسار جديد غير المسار الذي تم الالتزام به خلال زيارات البرهان للرياض والقاهرة والمطروح من قبل الرباعية.وتابع: "البرهان لديه التزامات أمام بعض الدول في الرباعية، ولا يمكنه الخروج أو الفكاك منها سوى بأن يوكل الأمر لمؤسسة أخرى متمثلة في مجلس الوزراء، وكأن هناك مبادرة تم إعدادها في المجلس تنسجم مع مبادرة الرباعية، وأثناء بث الخبر من الوكالة الرسمية للسودان أشاروا إلى أن المبادرة الجديدة استوعبت المبادرة الرباعية، وهو ما يخالف الواقع لأن ما حدث هو محاولة لجعل مبادرة إدريس تنسجم مع المبادرة الرباعية".ولفت ميرغني، إلى أنه "رغم التحركات السياسية الإقليمية والدولية لإيجاد صيغة لوقف الحرب، إلا أنه لا يوجد أمل في تحقيق نجاحات، ما نشاهده هو محاولات للتهرب من التزامات تم الاتفاق عليها، وقد تشهد الجبهات تصعيد كبير خلال الفترة القادمة".وتضمنت مبادرة رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

