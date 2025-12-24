محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/محلل-سياسي-يكشف-لـسبوتنيك-الدوافع-التي-تقف-خلف-مبادرة-الحكومة-السودانية-لوقف-الحرب-1108531484.html
محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب
محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن رئيس الوزراء كامل إدريس، خارج النطاق الذي تصدر منه المبادرات في القضايا التي تتعلق بالحرب والسلام. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T18:59+0000
2025-12-24T18:59+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg
وأوضح أن تلك المبادرات ظلت طوال السنوات الماضية حكرا على مجلس السيادة السوداني، وبشكل خاص في يد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: إنه "لأول مرة يخرج رئيس الوزراء خارج السياق المعهود عنهم ويطرح مبادرة للسلام خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن".وأضاف ميرغني، أن "ما طرحه إدريس لم يخرج بعيدا عن خارطة الطريق التي قدمت من السودان إلى الأمم المتحدة قبل عام تقريبا، حيث كرر ذات النقاط مع وضع بعض التعديلات الطفيفة التي توحي بأنها امتداد للمبادرة التي طرحتها الرباعية، أو الإيحاء بأن هناك ثمة علاقة بين الطرفين".واستطرد: "في تقديري أنه ليس هناك مبادرة جديدة من الأساس، بل هو نفس الطرح القديم، لكن يبدو أنها محاولة للخروج من التعهدات التي تم الاتفاق عليها في مبادرة الرباعية، خلال الزيارات التي قام بها البرهان من الرياض إلى القاهرة، السودان يعيش اليوم في دائرة مفرغة، حيث أن الحكومة تحاول التهرب من التزامات سابقة تم التوافق عليها مع دول في الإقليم على أعلى المستويات".وأشار ميرغني إلى أن مبادرة رئيس الحكومة قد يكون المقصود منها الخروج إلى مسار جديد غير المسار الذي تم الالتزام به خلال زيارات البرهان للرياض والقاهرة والمطروح من قبل الرباعية.وتابع: "البرهان لديه التزامات أمام بعض الدول في الرباعية، ولا يمكنه الخروج أو الفكاك منها سوى بأن يوكل الأمر لمؤسسة أخرى متمثلة في مجلس الوزراء، وكأن هناك مبادرة تم إعدادها في المجلس تنسجم مع مبادرة الرباعية، وأثناء بث الخبر من الوكالة الرسمية للسودان أشاروا إلى أن المبادرة الجديدة استوعبت المبادرة الرباعية، وهو ما يخالف الواقع لأن ما حدث هو محاولة لجعل مبادرة إدريس تنسجم مع المبادرة الرباعية".ولفت ميرغني، إلى أنه "رغم التحركات السياسية الإقليمية والدولية لإيجاد صيغة لوقف الحرب، إلا أنه لا يوجد أمل في تحقيق نجاحات، ما نشاهده هو محاولات للتهرب من التزامات تم الاتفاق عليها، وقد تشهد الجبهات تصعيد كبير خلال الفترة القادمة".وتضمنت مبادرة رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251223/هل-تغير-مبادرة-إدريس-لوقف-الحرب-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-من-الواقع-المؤلم-في-السودان؟-1108505990.html
https://sarabic.ae/20251217/البرهان-يعلن-استعداده-للتعاون-مع-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-السودان--1108259860.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_121:0:1302:886_1920x0_80_0_0_81adc4934dbdab76af765ea1156fc9b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك" الدوافع التي تقف خلف مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب

18:59 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن رئيس الوزراء كامل إدريس، خارج النطاق الذي تصدر منه المبادرات في القضايا التي تتعلق بالحرب والسلام.
وأوضح أن تلك المبادرات ظلت طوال السنوات الماضية حكرا على مجلس السيادة السوداني، وبشكل خاص في يد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟
أمس, 21:09 GMT
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: إنه "لأول مرة يخرج رئيس الوزراء خارج السياق المعهود عنهم ويطرح مبادرة للسلام خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن".
وأضاف ميرغني، أن "ما طرحه إدريس لم يخرج بعيدا عن خارطة الطريق التي قدمت من السودان إلى الأمم المتحدة قبل عام تقريبا، حيث كرر ذات النقاط مع وضع بعض التعديلات الطفيفة التي توحي بأنها امتداد للمبادرة التي طرحتها الرباعية، أو الإيحاء بأن هناك ثمة علاقة بين الطرفين".
واستطرد: "في تقديري أنه ليس هناك مبادرة جديدة من الأساس، بل هو نفس الطرح القديم، لكن يبدو أنها محاولة للخروج من التعهدات التي تم الاتفاق عليها في مبادرة الرباعية، خلال الزيارات التي قام بها البرهان من الرياض إلى القاهرة، السودان يعيش اليوم في دائرة مفرغة، حيث أن الحكومة تحاول التهرب من التزامات سابقة تم التوافق عليها مع دول في الإقليم على أعلى المستويات".
وأشار ميرغني إلى أن مبادرة رئيس الحكومة قد يكون المقصود منها الخروج إلى مسار جديد غير المسار الذي تم الالتزام به خلال زيارات البرهان للرياض والقاهرة والمطروح من قبل الرباعية.
وتابع: "البرهان لديه التزامات أمام بعض الدول في الرباعية، ولا يمكنه الخروج أو الفكاك منها سوى بأن يوكل الأمر لمؤسسة أخرى متمثلة في مجلس الوزراء، وكأن هناك مبادرة تم إعدادها في المجلس تنسجم مع مبادرة الرباعية، وأثناء بث الخبر من الوكالة الرسمية للسودان أشاروا إلى أن المبادرة الجديدة استوعبت المبادرة الرباعية، وهو ما يخالف الواقع لأن ما حدث هو محاولة لجعل مبادرة إدريس تنسجم مع المبادرة الرباعية".
ولفت ميرغني، إلى أنه "رغم التحركات السياسية الإقليمية والدولية لإيجاد صيغة لوقف الحرب، إلا أنه لا يوجد أمل في تحقيق نجاحات، ما نشاهده هو محاولات للتهرب من التزامات تم الاتفاق عليها، وقد تشهد الجبهات تصعيد كبير خلال الفترة القادمة".
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
17 ديسمبر, 07:34 GMT
وتضمنت مبادرة رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала