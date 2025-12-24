عربي
مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": على دول التحالف إعادة حساباتها في اليمن قبل انفجار الأوضاع
الأخبار
ar_EG
قال مستشار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء العميد حميد عبد القادر، إنه كان من المفترض على السعودية والإمارات توقيع خارطة سلام مع اليمن، وتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن حالة "اللا سلم واللا حرب" في اليمن لن تستمر طويلا وقد بدأت تداعياتها تظهر جليا في الجنوب".
وتابع: "لو تم توقيع اتفاقية سلام وتحديد مرحلة انتقالية، ولتكن 4 سنوات، فكان ذلك سيقود إلى عودة البنك المركزي إلى صنعاء وتوحيد العملة وفتح صندوق إعادة الإعمار وجبر الضرر وصرف المرتبات بأثر رجعي، ثم بعد ذلك تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية".
وأردف: "من أراد السلطة فليكن ذلك عبر الصندوق، وعلاوة على ذلك يكون هناك عفو عام ومصالحة وطنية، والجميع يشارك في بناء الدولة".
وقال عبد القادر: "الذهاب إلى التقسيم سوف ينعكس على دول الإقليم، اليمن بركان إذا انفجر سوف يجرف كل دول الإقليم، ولن تكون دول الإقليم في مأمن، لأن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية، وأن أي انهيار لليمن هو انهيار لكل دول المنطقة".
وطالب مستشار مجلس الوزراء دول الإقليم بأن تعيد حساباتها بشأن الحفاظ على الوحدة وتوقيع خارطة سلام شامل بما يكفل رفع معاناة الشعب اليمني، وخروج الدول الإقليمية من المستنقع بعدما ورطتها الإدارة الأمريكية في حرب عبثية استمرت عشر سنوات لم تحقق أي أهداف من أهدافها المعلنة حتى الآن.
وأشار عبد القادر إلى أن "المشهد في الجنوب ضبابي نتيجة انقلاب ميليشيات الانتقالي على الشرعية المزعومة، وما يحدث هو تبادل أدوار عبر الأدوات على الأرض لاقتسام الكعكة اليمنية".
وشدد عبد القادر على أن ذهاب الانتقالي إلى قرارات أحادية سوف تعزله عن العالم ولن يعترف به أحد، وسوف تفرض عليه الرياض حصارا اقتصادي ولن يستطيع صرف مرتبات المحافظات التي تحت سيطرته، وبالتالي سيتم عزله عن دول الإقليم والعالم، في نفس الوقت تمتلك صنعاء القدرة على قلب الطاولة على الجميع وإفشال مخططات الانتقالي.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، من أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي "وصلت إلى أخطر مراحلها خلال الأسبوع الحالي"، عبر دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تدعم تقسيم البلاد وفرض سلطة موازية بالقوة.
وقال العليمي، خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارات وهيئات حكومية خاضعة لإدارة المجلس الانتقالي تأييدها العلني لخطوات تم فرضها بالقوة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تجاوز الصلاحيات وانعكاس ذلك على وحدة القرار الحكومي وتماسك مؤسسات الدولة.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.
وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة، مبررا ذلك بما يعتبره ظلما لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.
