عربي
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/مصدر-لـسبوتنيك-النمروش-يتولى-مؤقتا-مهام-رئاسة-الأركان-العامة-للجيش-الليبي-1108510514.html
المجلس الرئاسي الليبي يكلف الفريق النمروش بمهام رئيس الأركان مؤقتا
المجلس الرئاسي الليبي يكلف الفريق النمروش بمهام رئيس الأركان مؤقتا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تكليف معاون رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، خلفًا للفريق أول ركن محمد الحداد، الذي لقي حتفه... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T04:44+0000
2025-12-24T05:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg
وقال في اتصال هاتفي مع قناة "ليبيا الأحرار" الليبية: "فور تأكيد الخبر أكدنا أنه حسب قرار معاون رئيس الأركان فإنه سيقوم بهذا العمل إلى أن يتم تكليف رئيس الأركان، وهذه أول خطوة للمتابعة".وأضاف: "ثم بعد ذلك تتواصل الحكومة مع السيد المعاون للاستلام وممارسة العمل بشكل سريع"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الليبية تقوم على أساس متين ولا خلل فيها.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية ومرافقيهم التابعين للسلطات في طرابلس، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية في العاصمة التركية أنقرة، في حادثة وصفت بأنها خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في أنقرة.
https://sarabic.ae/20251223/تركيا-تعلن-تفاصيل-تحطم-طائرة-تقل-رئيس-الأركان-الليبي-1108507933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_69:0:2044:1481_1920x0_80_0_0_dc7231184649a8377fcb6af3fd2cdb8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

المجلس الرئاسي الليبي يكلف الفريق النمروش بمهام رئيس الأركان مؤقتا

04:44 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 05:50 GMT 24.12.2025)
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تكليف معاون رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، خلفًا للفريق أول ركن محمد الحداد، الذي لقي حتفه إثر سقوط طائرة كانت تقله من أنقرة إلى ليبيا، وذلك لسد الفراغ بشكل مؤقت.
وقال في اتصال هاتفي مع قناة "ليبيا الأحرار" الليبية: "فور تأكيد الخبر أكدنا أنه حسب قرار معاون رئيس الأركان فإنه سيقوم بهذا العمل إلى أن يتم تكليف رئيس الأركان، وهذه أول خطوة للمتابعة".
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مسؤول تركي: عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
أمس, 22:56 GMT
وأضاف: "ثم بعد ذلك تتواصل الحكومة مع السيد المعاون للاستلام وممارسة العمل بشكل سريع"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الليبية تقوم على أساس متين ولا خلل فيها.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية ومرافقيهم التابعين للسلطات في طرابلس، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية في العاصمة التركية أنقرة، في حادثة وصفت بأنها خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في أنقرة.
