المجلس الرئاسي الليبي يكلف الفريق النمروش بمهام رئيس الأركان مؤقتا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تكليف معاون رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، خلفًا للفريق أول ركن محمد الحداد، الذي لقي حتفه... 24.12.2025
04:44 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 05:50 GMT 24.12.2025)
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تكليف معاون رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، خلفًا للفريق أول ركن محمد الحداد، الذي لقي حتفه إثر سقوط طائرة كانت تقله من أنقرة إلى ليبيا، وذلك لسد الفراغ بشكل مؤقت.
وقال في اتصال هاتفي مع قناة "ليبيا الأحرار" الليبية: "فور تأكيد الخبر أكدنا أنه حسب قرار معاون رئيس الأركان فإنه سيقوم بهذا العمل إلى أن يتم تكليف رئيس الأركان، وهذه أول خطوة للمتابعة".
وأضاف: "ثم بعد ذلك تتواصل الحكومة مع السيد المعاون للاستلام وممارسة العمل بشكل سريع"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الليبية تقوم على أساس متين ولا خلل فيها.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية ومرافقيهم التابعين للسلطات في طرابلس، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية
في العاصمة التركية أنقرة، في حادثة وصفت بأنها خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في أنقرة.