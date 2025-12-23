https://sarabic.ae/20251223/تركيا-تعلن-تفاصيل-تحطم-طائرة-تقل-رئيس-الأركان-الليبي-1108507933.html

عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

سبوتنيك عربي

أعلن مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الأربعاء، أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد علي أحمد... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T22:56+0000

2025-12-23T22:56+0000

2025-12-23T22:58+0000

وقال دوران في تصريحات نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إن سوشيال" التركية: "في 23 ديسمبر 2025، أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي اللواء محمد علي أحمد الحداد و4 مرافقين له و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي، وذلك عند الساعة 20:33، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 20:17، وطلبت الهبوط الاضطراري".وأضاف: "أعاد مركز مراقبة الحركة الجوية توجيه الطائرة إلى مطار إيسنبوغا، وبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة في المطار".وتابع: "بدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، ثم اختفت عن شاشات الرادار عند الساعة 20:36، وانقطع الاتصال بها بعد ذلك. ونتيجة لعمليات البحث التي باشرتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، تم العثور على حطام الطائرة التي يعتقد أنها تحطمت، وتجري جميع المؤسسات المعنية العمل بدقة متناهية".وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.وجاء في بيان الدبيبة: وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.

سبوتنيك عربي

