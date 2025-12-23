https://sarabic.ae/20251223/تركيا-تعلن-تفاصيل-تحطم-طائرة-تقل-رئيس-الأركان-الليبي-1108507933.html
عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
سبوتنيك عربي
أعلن مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الأربعاء، أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد علي أحمد... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T22:56+0000
2025-12-23T22:56+0000
2025-12-23T22:58+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:284:751:706_1920x0_80_0_0_846aec2418eb3be90f22e5434bef042a.jpg
وقال دوران في تصريحات نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إن سوشيال" التركية: "في 23 ديسمبر 2025، أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي اللواء محمد علي أحمد الحداد و4 مرافقين له و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي، وذلك عند الساعة 20:33، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 20:17، وطلبت الهبوط الاضطراري".وأضاف: "أعاد مركز مراقبة الحركة الجوية توجيه الطائرة إلى مطار إيسنبوغا، وبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة في المطار".وتابع: "بدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، ثم اختفت عن شاشات الرادار عند الساعة 20:36، وانقطع الاتصال بها بعد ذلك. ونتيجة لعمليات البحث التي باشرتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، تم العثور على حطام الطائرة التي يعتقد أنها تحطمت، وتجري جميع المؤسسات المعنية العمل بدقة متناهية".وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.وجاء في بيان الدبيبة: وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
https://sarabic.ae/20251223/حفتر-يقدم-التعازي-في-وفاة-قيادات-عسكرية-ليبية-إثر-تحطم-طائرة-في-تركيا-1108506488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:213:751:776_1920x0_80_0_0_1fdd2766429eaf2f6726e8a83612ca8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة
مسؤول تركي: عطل فني وراء تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
22:56 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 22:58 GMT 23.12.2025)
أعلن مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، اليوم الأربعاء، أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد تحطمت في أنقرة نتيجة عطل فني.
وقال دوران في تصريحات نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إن سوشيال" التركية: "في 23 ديسمبر 2025، أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي اللواء محمد علي أحمد الحداد و4 مرافقين له و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي، وذلك عند الساعة 20:33، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 20:17، وطلبت الهبوط الاضطراري".
وأضاف: "أعاد مركز مراقبة الحركة الجوية توجيه الطائرة إلى مطار إيسنبوغا، وبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة في المطار".
وتابع: "بدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، ثم اختفت عن شاشات الرادار عند الساعة 20:36، وانقطع الاتصال بها بعد ذلك. ونتيجة لعمليات البحث التي باشرتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، تم العثور على حطام الطائرة التي يعتقد أنها تحطمت، وتجري جميع المؤسسات المعنية العمل بدقة متناهية".
وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبد الحميد الدبيبة
، قد أعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.
"ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد
ومرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية".
وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة
من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.