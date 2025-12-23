عربي
أمساليوم
بث مباشر
حفتر يقدم التعازي في وفاة قيادات عسكرية ليبية إثر تحطم طائرة في تركيا
قدّم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، تعازيه في وفاة الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة... 23.12.2025
وأوضح الجيش الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي له أن "القائد العام عبّر عن عميق حزنه لهذا المصاب الجلل، مقدّمًا التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وقبيلته ومدينته، وإلى الشعب الليبي بكافة أطيافه".ووجّه تعازيه إلى منتسبي القوات المسلحة، منوها إلى أن الفريق محمد الحداد يُعد أحد رموز المؤسسة العسكرية الذين أدوا واجبهم الوطني بتفان ومسؤولية خلال مراحل دقيقة من تاريخ البلاد.وتضمن البيان تعازي القائد العام إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في وفاة الفريق الفيتوري غريبيل، أحد أعضاء اللجنة، الذي لقي حتفه في الحادث نفسه، مؤكدا أن "هذا الفقد يمثل خسارة مؤلمة للمؤسسة العسكرية والمسار الوطني".وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.وجاء في بيان الدبيبة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية".وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
حفتر يقدم التعازي في وفاة قيادات عسكرية ليبية إثر تحطم طائرة في تركيا

21:25 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 21:48 GMT 23.12.2025)
© مكتب إعلام القيادة العامةخليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير "درنة"
خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© مكتب إعلام القيادة العامة
تابعنا عبر
قدّم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، تعازيه في وفاة الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة (الوحدة الوطنية المؤقتة) الذي وافته المنية اليوم إثر تحطم طائرته في تركيا.
وأوضح الجيش الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي له أن "القائد العام عبّر عن عميق حزنه لهذا المصاب الجلل، مقدّمًا التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وقبيلته ومدينته، وإلى الشعب الليبي بكافة أطيافه".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه
20:12 GMT
ووجّه تعازيه إلى منتسبي القوات المسلحة، منوها إلى أن الفريق محمد الحداد يُعد أحد رموز المؤسسة العسكرية الذين أدوا واجبهم الوطني بتفان ومسؤولية خلال مراحل دقيقة من تاريخ البلاد.
وتضمن البيان تعازي القائد العام إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في وفاة الفريق الفيتوري غريبيل، أحد أعضاء اللجنة، الذي لقي حتفه في الحادث نفسه، مؤكدا أن "هذا الفقد يمثل خسارة مؤلمة للمؤسسة العسكرية والمسار الوطني".
وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.
وجاء في بيان الدبيبة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية".
وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
19:27 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
