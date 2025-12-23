رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه
20:12 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 20:25 GMT 23.12.2025)
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
© AP Photo / Yousef Murad
أعلن رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.
وجاء في بيان الدبيبة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية".
📹تم تسجيل لحظة سقوط الطائرة التي كان على متنها القائد العام للجيش الليبي، الجنرال محمد علي الحداد، بالقرب من هيمانا. https://t.co/N53LmIQ2Hb pic.twitter.com/oj35yTfvM3— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 23, 2025
وتابع البيان: "إن هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني".
وختم البيان البيان بأحر التعازي لأسر الفقيدين ورفاقهم: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر من فقدنا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وقال كايا: "انقطع الاتصال في الساعة 20:52 من مساء اليوم مع طائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة في الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس، وتم تلقي طلب للهبوط الاضطراري من الطائرة بالقرب من هايمانا ومع ذلك فقد الاتصال بالطائرة لاحقا".
📹فيديو متداول يرصد مسار الطائرة التي كان تقل مسؤولين عسكريين ليبيين قبل فقدان الاتصال بها في أجواء العاصمة التركية أنقرة https://t.co/Rh7yEMwshr pic.twitter.com/cG5aEyHWa8— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 23, 2025
وأضاف: "يوجد على متن الطائرة 5 ركاب من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية اللواء محمد الحداد".
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.