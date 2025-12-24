https://sarabic.ae/20251224/ميشوستين-هنالك-محاولات-خارجية-مستمرة-لزعزعة-استقرار-وتوازن-الاقتصاد-الروسي-1108520869.html

ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي

ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاربعاء، بأنه هناك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T12:39+0000

2025-12-24T12:39+0000

2025-12-24T12:39+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:424:2814:2006_1920x0_80_0_0_43369eff7812053e93624969d5a81f40.jpg

وقال ميشوستين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الوزراء: "في عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، كما في الأعوام السابقة، واجهت روسيا العديد من التحديات والمهام الصعبة: العقوبات المستمرة المفروضة على بلادنا، والمحاولات المستمرة لزعزعة استقرار اقتصادنا والإخلال بتوازنه".كما أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي قد انعطف نحو الشرق، حيث يتم حاليًا نحو 87 في المئة من التجارة مع دول غير غربية، مقارنةً بـ 40 في المئة قبل خمس أو ست سنوات.وصرح أوفيرتشوك، في مقابلة تلفزيونية: "ينعطف الاقتصاد الروسي نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، نحو الأسواق الناشئة. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، انعطف اقتصادنا نحو الشرق، واليوم، يتم نحو 87 في المئة من تجارتنا، من حيث الحجم المادي، مع دول غير غربية".ووفقًا له، كانت هذه النسبة قبل خمس أو ست سنوات فقط نحو 40 في المئة.بوتين يلقي كلمة في جلسة مجلس الفيدرالية الروسي الختامية للدورة الخريفية

https://sarabic.ae/20251224/بوتين-روسيا-تمضي-قدما-وتتطور-رغم-كل-التحديات-1108520144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد