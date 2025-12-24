ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/ميشوستين-هنالك-محاولات-خارجية-مستمرة-لزعزعة-استقرار-وتوازن-الاقتصاد-الروسي-1108520869.html
ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي
ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاربعاء، بأنه هناك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T12:39+0000
2025-12-24T12:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:424:2814:2006_1920x0_80_0_0_43369eff7812053e93624969d5a81f40.jpg
وقال ميشوستين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الوزراء: "في عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، كما في الأعوام السابقة، واجهت روسيا العديد من التحديات والمهام الصعبة: العقوبات المستمرة المفروضة على بلادنا، والمحاولات المستمرة لزعزعة استقرار اقتصادنا والإخلال بتوازنه".كما أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي قد انعطف نحو الشرق، حيث يتم حاليًا نحو 87 في المئة من التجارة مع دول غير غربية، مقارنةً بـ 40 في المئة قبل خمس أو ست سنوات.وصرح أوفيرتشوك، في مقابلة تلفزيونية: "ينعطف الاقتصاد الروسي نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، نحو الأسواق الناشئة. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، انعطف اقتصادنا نحو الشرق، واليوم، يتم نحو 87 في المئة من تجارتنا، من حيث الحجم المادي، مع دول غير غربية".ووفقًا له، كانت هذه النسبة قبل خمس أو ست سنوات فقط نحو 40 في المئة.بوتين يلقي كلمة في جلسة مجلس الفيدرالية الروسي الختامية للدورة الخريفية
https://sarabic.ae/20251224/بوتين-روسيا-تمضي-قدما-وتتطور-رغم-كل-التحديات-1108520144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba1c74203853ff69eecba014d7f2e8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي

12:39 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Alexander Astafyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Alexander Astafyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاربعاء، بأنه هناك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي.
وقال ميشوستين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الوزراء: "في عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، كما في الأعوام السابقة، واجهت روسيا العديد من التحديات والمهام الصعبة: العقوبات المستمرة المفروضة على بلادنا، والمحاولات المستمرة لزعزعة استقرار اقتصادنا والإخلال بتوازنه".
كما أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي قد انعطف نحو الشرق، حيث يتم حاليًا نحو 87 في المئة من التجارة مع دول غير غربية، مقارنةً بـ 40 في المئة قبل خمس أو ست سنوات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحديات
12:28 GMT
وصرح أوفيرتشوك، في مقابلة تلفزيونية: "ينعطف الاقتصاد الروسي نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، نحو الأسواق الناشئة. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، انعطف اقتصادنا نحو الشرق، واليوم، يتم نحو 87 في المئة من تجارتنا، من حيث الحجم المادي، مع دول غير غربية".
ووفقًا له، كانت هذه النسبة قبل خمس أو ست سنوات فقط نحو 40 في المئة.
بوتين يلقي كلمة في جلسة مجلس الفيدرالية الروسي الختامية للدورة الخريفية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала