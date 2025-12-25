أردوغان: لن نسمح لأحد باضطهاد الجالية التركية في أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/أردوغان-لن-نسمح-لأحد-باضطهاد-الجالية-التركية-في-أوروبا-1108574904.html
أردوغان: لن نسمح لأحد باضطهاد الجالية التركية في أوروبا
أردوغان: لن نسمح لأحد باضطهاد الجالية التركية في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام بلاده بحماية الجالية التركية المقيمة في الخارج، مشدداً على أن أنقرة "لن تسمح لأحد بظلم" مواطنيها أو الإساءة إليهم. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T17:04+0000
2025-12-25T17:04+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وخلال كلمته أمام ممثلي اتحاد الديمقراطيين الدوليين في ورشة عمل لبناء القدرات والتدريب عُقدت اليوم الخميس في المجمع الرئاسي، قال أردوغان: "سواء كانوا داخل حدودنا أو خارجها، لن نسمح بظلم أو إهانة أي فرد من شعبنا"، مؤكداً رفضه لأي ممارسات عنصرية أو تمييزية بحق الأتراك في أوروبا، بحسب ماذكر موقع "تركيا اليوم". وتطرق أردوغان إلى الصعوبات التي واجهها الأتراك الذين هاجروا إلى أوروبا منذ ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجمات عنصرية وتهميش واعتداءات، وقال: "مشينا عكس الريح، وعملنا أكثر من غيرنا للصمود في أراضٍ غريبة"، مضيفاً أن كثيرين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة "الإرهاب العنصري".وفي الشأن الاقتصادي، أبرز أردوغان مساهمة الأتراك المقيمين في الخارج في اقتصاد بلاده، موضحاً أن 10.3 مليارات دولار من إيرادات السياحة البالغة 60.5 مليار دولار في عام 2024 جاءت مباشرة من المواطنين المقيمين خارج تركيا، كما أن 9.6 ملايين من أصل 62.2 مليون زائر لتركيا كانوا من الجالية في الخارج، من دون احتساب مساهمات الصادرات والاستثمارات والتوظيف. وأشار إلى أن عدد الأتراك في الخارج يتجاوز 7 ملايين شخص، واصفاً إياهم بـ"قوة بشرية عظيمة" تقدم خدمات مهمة ودعماً كبيراً للاقتصاد التركي. وخاطب الرئيس التركي ممثلي الجالية قائلاً إن الأتراك الأوروبيين "أبناء هذا الوطن النقيون" و"العناصر الأساسية" له و"بوابته المفتوحة على العالم"، مؤكداً أنهم جزء من روح تركيا أينما عاشوا، وأنهم يستحقون "أفضل احترام وخدمة"، حتى وإن كانت حكومات سابقة قد تجاهلتهم أو نظرت إليهم من زاوية ضيقة على مدى عقود.
https://sarabic.ae/20211016/أردوغان-ما-زال-الأتراك-يعانون-في-أوربا-من-العنصرية-ومعاداة-الإسلام-1050449726.html
https://sarabic.ae/20250224/أردوغان-اليمين-المتطرف-يملأ-الفراغ-الذي-نشأ-في-ديمقراطيات-أوروبا-1098134077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

أردوغان: لن نسمح لأحد باضطهاد الجالية التركية في أوروبا

17:04 GMT 25.12.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام بلاده بحماية الجالية التركية المقيمة في الخارج، مشدداً على أن أنقرة "لن تسمح لأحد بظلم" مواطنيها أو الإساءة إليهم.
وخلال كلمته أمام ممثلي اتحاد الديمقراطيين الدوليين في ورشة عمل لبناء القدرات والتدريب عُقدت اليوم الخميس في المجمع الرئاسي، قال أردوغان: "سواء كانوا داخل حدودنا أو خارجها، لن نسمح بظلم أو إهانة أي فرد من شعبنا"، مؤكداً رفضه لأي ممارسات عنصرية أو تمييزية بحق الأتراك في أوروبا، بحسب ماذكر موقع "تركيا اليوم".
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعبر عن سعادتها بالهدية التي قدمها لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في إسطنبول، 24 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2021
أردوغان: ما زال الأتراك يعانون في أوروبا من العنصرية ومعاداة الإسلام
16 أكتوبر 2021, 12:58 GMT
وأضاف أن الجالية التركية الأوروبية تسهم بجهدها ونواياها الصادقة في مسيرة "قرن تركيا"، متعهداً بعدم السماح باستهدافها، ومتوعداً من وصفهم بمحاولة ظلمها بـ"تعليمهم درساً".
وتطرق أردوغان إلى الصعوبات التي واجهها الأتراك الذين هاجروا إلى أوروبا منذ ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجمات عنصرية وتهميش واعتداءات، وقال: "مشينا عكس الريح، وعملنا أكثر من غيرنا للصمود في أراضٍ غريبة"، مضيفاً أن كثيرين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة "الإرهاب العنصري".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
24 فبراير, 17:21 GMT
ورغم تلك التحديات، أكد الرئيس التركي أن الجالية التركية نجحت في ترسيخ حضورها، وأصبح لها رأي وتأثير وإرادة في مختلف المجالات.
وفي الشأن الاقتصادي، أبرز أردوغان مساهمة الأتراك المقيمين في الخارج في اقتصاد بلاده، موضحاً أن 10.3 مليارات دولار من إيرادات السياحة البالغة 60.5 مليار دولار في عام 2024 جاءت مباشرة من المواطنين المقيمين خارج تركيا، كما أن 9.6 ملايين من أصل 62.2 مليون زائر لتركيا كانوا من الجالية في الخارج، من دون احتساب مساهمات الصادرات والاستثمارات والتوظيف.
وأشار إلى أن عدد الأتراك في الخارج يتجاوز 7 ملايين شخص، واصفاً إياهم بـ"قوة بشرية عظيمة" تقدم خدمات مهمة ودعماً كبيراً للاقتصاد التركي.
وخاطب الرئيس التركي ممثلي الجالية قائلاً إن الأتراك الأوروبيين "أبناء هذا الوطن النقيون" و"العناصر الأساسية" له و"بوابته المفتوحة على العالم"، مؤكداً أنهم جزء من روح تركيا أينما عاشوا، وأنهم يستحقون "أفضل احترام وخدمة"، حتى وإن كانت حكومات سابقة قد تجاهلتهم أو نظرت إليهم من زاوية ضيقة على مدى عقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала